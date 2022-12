Margot Robbie o sceni orgija u filmu Babylon: 'Pitala sam se hoću li to uopće moći učiniti...'

Australska glumica Margot Robbie (32) priznala je da nije bila sigurna je li uopće dozvoljeno prikazivati eksplicitne scene orgija kao što su one u novom filmu ‘Babylon‘ u kojem glumi zvijezdu nijemog filma Nellie LaRoy.

U filmu glumi i njezin holivudski kolega Brad Pitt (58) koji je pak priznao da količina golotinje u filmu šokantna čak i za njegove standarde.

Foto: YouTube

Robbie je ispričala detalje glumici Carey Mulligan u sklopu Varietyjeve serije ‘Glumci o glumcima’. Mulligan je naglasila koliko je uvodna scena razuzdana te da mnogi nose veoma malo ili nimalo odjeće. Margot se složila istaknuvši kako nalikuje orgijama.

- Kada sam pročitala scenarij, pomislila sam da je ovo kao da su ‘Sladak život’ i ‘Vuk s Wall Streeta’ dobili dijete. Sviđa mi se to! Ali pitala sam se smijemo li uopće prikazati to? Bilo je toliko scena u kojima sam se pitala kako ću to učiniti - podijelila je glumica.

Foto: Photo Credit: Scott Garfield

Mulligan je zatim rekla da je film gledala sa svojom majkom pa se Robbie našalila kako bi svi trebali tako pogledati ovaj film.

Foto: Photo Credit: Scott Garfield

Robbie u filmu utjelovljuje lik samodestruktivne zvijezde nijemog filma Nellie LaRoy, a otkrila je i da nikada u životu nije toliko radila za neki film kao za ‘Babylon‘ te da je bila slomljena na kraju snimanja.

Film je napisao i režirao Damien Chazelle koji je 2017. osvojio Oscara za najbolje ostvarenje u režiji za mjuzikl 'La La Land'. Osim Robbie i Pitta, među glavnim ulogama je i Diego Calva, a sporedni glumci su između ostalih Tobey Maguire, Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart.

Foto: YouTube

'Babylon' stiže u kina diljem Hrvatske u siječnju 2023. u distribuciji Blitz filma.

