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ODBACILA DJEVOJAČKO

Margot Robbie promijenila je prezime nakon 10 godina braka

Piše Maša Mai Čigir,
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Margot Robbie promijenila je prezime nakon 10 godina braka
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Foto: Profimedia/ilustracija
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Glumica je službeno promijenila prezime, gotovo deset godina nakon što se udala za britanskog filmskog producenta Toma Ackerleyja

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Margot Robbie, 36-godišnja zvijezda filmova 'Barbie', 'Vuk s Wall Streeta', 'Odred otpisanih' i 'Ptice grabljivice', udala se za Toma Ackerleyja u prosincu 2016. godine, samo dvije godine nakon što su započeli vezu. Par je prošle godine dobio i prvo dijete, sina, no svoj privatni život i dalje uglavnom drže podalje od javnosti.

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Iako je tijekom dosadašnje karijere u poslovnom svijetu nastavila koristiti svoje djevojačko prezime Robbie, čini se da je sada odlučila preuzeti suprugovo prezime. Promjena je vidljiva u dokumentima objavljenima na britanskom servisu Companies House, koji se odnose na njihovu produkcijsku tvrtku LuckyChap Entertainment.

U službenim dokumentima Margot se sada navodi kao Margot Ackerley, umjesto dosadašnjeg prezimena Robbie, prenosi The Sun. LuckyChap Entertainment Margot i Tom osnovali su 2014. godine zajedno s producentima Joseyjem McNamarom i Sophijom Kerr. Produkcijska kuća iza sebe ima niz uspješnih projekata, među kojima su 'Barbie', 'Saltburn', 'Ja, Tonya', 'Ptice grabljivice' i serija 'Sluškinja' (Maid).

Margot i Tom svoju vezu rijetko komentiraju u javnosti, no glumica je još 2016. godine za Vogue otvoreno govorila o tome kako je njihov odnos prerastao iz prijateljstva u ljubav.

- Bila sam prava 'solo' djevojka. Od same pomisli na veze dolazilo mi je da povratim - prisjetila se tada Margot.

Otkrila je i da su prije početka veze dugo bili prijatelji te da je u jednom trenutku bila uvjerena da se Tom nikada ne bi mogao zaljubiti u nju.

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Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Uvijek sam bila zaljubljena u njega, ali sam mislila: 'Ma ne, on se nikad ne bi zaljubio u mene' - rekla je glumica.

Kako je njihovo prijateljstvo preraslo u ljubav, Margot je opisala kao nešto što se jednostavno dogodilo i što je odjednom imalo savršenog smisla.

- To ima toliko smisla na način na koji ništa prije nije imalo smisla - rekla je tada.

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Foto: Profimedia/ilustracija

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