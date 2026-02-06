Mariah Carey na meti kritika zbog očitog playbacka na otvaranju Olimpijskih igara

Američka pjevačica Mariah Carey suočila se s lavinom negativnih komentara zbog očitog pjevanja na playback tijekom ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu. Carey je nastupila u raskošnoj bijeloj haljini kako bi označila početak 25. Zimskih olimpijskih igara, no njezin je nastup brzo postao predmet ismijavanja.

Izvedba klasične pjesme 'Volare' izazvala je podsmijeh na društvenim mrežama zbog, kako se činilo, lošeg pokušaja pjevačice da odglumi pjevanje. Mnogi su primijetili kako se Carey jedva trudila glumiti da pjeva visoke tonove, a u nekim se trenucima jasno vidjelo da joj se usne pomiču sporije od glazbe koja se čula na stadionu San Siro. Reakcije publike i gledatelja bile su gotovo trenutne, a kritike su preplavile internet dok je njezin nastup još trajao, prenosi Daily Mail.

Foto: Yara Nardi

Korisnici društvenih mreža žestoko su napali pjevačicu iz New Yorka zbog nedostatka truda koji je pokazala na tako velikom događaju.

​- Godinama nisam vidio gori nastup na playback - napisao je jedan uzrujani korisnik na platformi X.

​- Jedan od najgorih playbacka Mariah Carey... pa dajte, Italijo, imate vlastite pjevače!! - dodao je drugi.

Jedna objava istaknula je više problema u nastupu.

​- Gledam Mariah Carey na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara... ukočena je, pjeva na playback i izgleda kao da čita s blesimetra.

​- Playback Mariah Carey izgleda užasno loše - komentirao je jedan korisnik.

Mnogima je najviše zasmetala njezina nonšalancija.

​- Najgore je što se Mariah Carey ni ne trudi sakriti da pjeva na playback.

​- Mariah Carey uopće ne pjeva ovo s**nje, mrzim playback - napisao je drugi razočarani gledatelj.

Foto: Mike Segar

​- Jako me zbunjuje zašto Amerikanka Mariah Carey pjeva na playback na ceremoniji otvaranja u Milanu - zapitao se jedan korisnik.

Iako Carey nema talijanskih korijena – rođena je u obitelji oca irskog i majke afro-venezuelanskog podrijetla – školovana je operna pjevačica poznata po impresivnom vokalnom rasponu. Upravo zbog toga, njezino je uključenje u program ceremonije otvaranja izazvalo zbunjenost još kada je prvi put najavljeno u prosincu.

