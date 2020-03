Mariah napunila 50: Nakon dva braka ljubi 14 godina mlađeg...

Pjevačica s impresivnim vokalnim sposobnostima, Mariah Angela Carey, danas slavi 50. rođendan, a mnogi je i dalje najbolje znaju po božićnoj pjesmi 'All I Want For Christmas Is You'. Iako su ju često diskriminirali zbog boje kože jer joj je majka bila irskog podrijetla, a otac Afrikanac, Mariah je toliko željela uspjeti da ju niti najmanja prepreka nije mogla pokolebati.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Tako je postala prva ženska pjevačica u povijesti koja je najdulje bila na vrhu Billboardove ljestvice, čak 60 tjedana. Ime je dobila po najdražem filmu njezine majke, 'They Call the Wind Maria', samo što su njezini roditelji dodali 'h' na kraju koje se ne izgovara.

Glazbu obožava od malih nogu jer joj je mama Patricia radila kao profesorica pjevanja, a baka joj je bila R&B ikona Patti LaBelle. S dvije godine je oponašala pjevanje svoje majke, a već s četiri išla na satove pjevanja. U mladosti je radila kao hostesa i konobarica, u New Yorku je završila za kozmetičarku, a bila je i prateći vokal Brendi K. Starr.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Tek kad je njene demo snimke vidio Tommy Mottole (70), šef Sony Musica, Carey se otvorio put ka zvijezdama. Potpisala je ugovor s diskografskom kućom Columbia i 1990. godine objavila svoj prvi album. Upravo zbog tog albuma dobila je dva Grammyja, a nagrade su u budućnosti samo pristizale.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Samo tri godine nakon prvog albuma udala se za Mottolu, a u braku su bili do 1998, a nakon toga je napustila diskografsku kuću i potpisala za Virgin Records. Na snimanju spota za pjesmu 'Bye, Bye' upoznala je glumca Nicka Cannona (39) s kojim je u travnju 2008. vjenčala i ubrzo nakon toga ostala trudna, a tu je vijest objavila tek 2010. godine. Tada su s ponosnom objavili kako čekaju blizance.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Ipak, očito su neke nesuglasice prevladale jer se par razveo 2014. I nakon toga Mariah se povezivalo s raznim muškarcima, a da je u ozbiljnoj vezi potvrdile su zaruke za australskog milijardera Jamesa Packera 2016. Bili su skupa nešto manje od godinu dana, ali nisu stigli do oltara. Prsten je pjevačica ipak zadržala pa ga 2018. prodala za nešto više od 18,6 milijuna kuna.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Trenutačno je u vezi s mladim plesačem Bryanom Tanakom (36). Mariah smatra kako su joj noge vrjednije od glasa.

- Glasnice sam osigurala na 230 milijuna kuna, a noge na 6,5 milijardi kuna, jer ako izgubim glas i dalje ću moći hodati, ali ako izgubim noge, više neću moći pjevati na pozornici - objasnila je Carey čije su noge reklamirale mnoga sredstva za depilaciju, a američki magazin im je čak dodijelio i nadimak 'noge poput boginje'.

