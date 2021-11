Američka pjevačica Mariah Carey (51), koju njezini obožavatelji zovu i "kraljicom Božića" na Instagramu je ispratila Noć vještica razbijanjem bundeva palicom te je najavila početak božićne sezone ili, kako ju je sama nazvala - sezonom Mariah Carey. U videoklipu objavljenom na svojem Instagramu u ponedjeljak 1. studenog u ponoć, pokazala je ulaz u svoj dom prepun raznih ukrasa za Noć vještica, a među njima su bile i tri bundeve na kojima je pisalo: "Još nije vrijeme", piše Independent.

I dok je sat otkucavao ponoć, pojavila se Carey u crvenoj haljini ukrašenoj šljokicama i u svjetlucavim štiklama te je crveno-bijelom palicom razbila bundeve. Istodobno se čula glazbena podloga, njezin dugogodišnji hit "All I Want For Christmas Is You". U nastavku videoklipa Carey obožavatelje uvodi u svoj dom i kaže: "Sada je vrijeme!!! Razbiti te bundeve i od njih napraviti pitu... jer još mora proći i Dan zahvalnosti!!!”

Spremni? Idemo! #Mariah#, napisala je pjevačica aludirajući na to da početak studenoga označava početak božićne sezone u kojoj će se najviše slušati njezin stari hit. Google Trends i ostale slične platforme već su objavile da se popularni božićni hit već penje prema vrhu ljestvica najpopularnijih pjesama.

Takva se situacija ponavlja svake godine još od 1994., kada ju je Carey objavila prvi put. Od tada je predstavila nekoliko obrada, a posljednju je objavila 20. prosinca prošle godine. Zanimljivo je da je Careyin božićni hit tek prošle godine prvi put zasjeo na vrh Billboardove ljestvice Hot 100.