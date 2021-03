Mariah Carey, javnosti poznata kao pjevačica koja svake godine na božićnom hitu zaradi milijune, a iza koje se nalaze brojni skandali, danas je proslavila svoj 51. rođendan. Za nju su mnogi govorili kako je bila jedna od najvećih diva, a sada pažnju plijeni skandalima. Naime ova pjevačica, nedavno se našla usred pravnih problema sa sestrom Alison (59) i bratom Morganom (61).

Skandali u obitelji

Glazbenica je u rujnu prošle godine objavila memoare pod nazivom 'The Meaning of Mariah Carey', koji su njezinoj obitelji uzrokovali duševne boli te naštetili njihovom ugledu. Alison Carey početkom veljače je podnijela tužbu Vrhovnom sudu New Yorka o kojoj su izvještavali brojni svjetski mediji. Ona u tužbi navodi da je knjiga Mariah Carey iznijela brojne optužbe na njezin račun, a da za njih nije bilo dokaza.

Nakon što je javnost saznala za tužbu, Alison je tvrdila kako joj je Mariah namjerno nanijela emocionalnu štetu jer je u knjizi opisivala vrlo osobne priče od kojih su neke lažne. Uljučujući i incident u kojemu je, navodno, sestri davala Valium, koji je u Hrvatskoj uvršten na popis droga, te ju pokušala uvesti u svijet prostitucije. Alison osporava i tvrdnje kako je zlostavljala Mariah te na nju bacila kipuću vodu.

Alison u tužbi tvrdi da je Mariah iskoristila svoj status kako bi je napala radi promocije svojih memoara. Smeta joj što je s tim izašla u javnost iako je svjesna da Alison ima traume zbog navodnog zlostavljanja koje je pretrpjela od njihove majke. Naime, Alison je rekla kako ju je majka u mladosti podvrgavala sotonskim ritualima i seksualnim aktivnostima, iako joj je bilo svega 10 godina.

Alison za navedene tvrdnje traži odštetu od čak 1,25 milijuna dolara (gotovo osam milijuna kuna) te je sestri ponudila nagodbu, ali nije dobila nikakav odgovor od Mariahinog pravnog tima. Mariah Carey se po pitanju ovog incidenta još nije javno oglasila.

Nakon što ju sestra tužila zbog nanesene emotivne štete i narušavanju ugleda, tužio ju je i brat Morgan zbog istih razloga.

Morgana je u knjizi opisala kao destruktivnog i nasilnog, a u memoarima se prisjetila i navodne obiteljske tučnjave koja se dogodila u njezinom djetinjstvu. Morgan tvrdi kako je događaj potpuno izmišljen te da se u knjizi lažno sugerira da je bio nasilan. Obrušio se i na druge odlomke pa sestru tužio i zbog tvrdnje da je pokušao iznuditi novac od nje kada je postala uspješna.

- On nije ni u kojem slučaju ljubomoran na sestrin ogroman umjetnički i osobni uspjeh - piše u tužbi koju je predao sudu na Manhattanu.

Pokradala osoblje

Osim nedavnih obiteljskih skandala Mariah je 2019. godine uhvaćena u središtu skandala kada je karticom svoje asistentice plaćala skupe plastične operacije i prečeste odlaske u shopping. Tada su strani mediji došli do dokumenata na kojima piše koliko je Mariah potrošila na plastične operacije, za koje je tvrdila da ih nikada nije napravila. Dokument pokazuje kako je samo na filere u stražnjici potrošila 65.600 kuna, na lasersko tretiranje masnog tkiva 31.500 kuna, na ultrazvučni lifting vrata i podbratka 58.500 kuna te na tretman bedara oko 52.000 kuna.

- Mariah nije htjela da ljudi znaju o tome koliko odlazi u šoping i koliko zapravo koristi estetske operacije pa je te troškove nabijala na karticu bivše asistentice Lianne ili bivše menadžerice Stelle. Ona ima svoj Amex, ali njezin tim joj dozvoljava da ima samo jednu karticu jer strašno puno troši i sve bi joj otkazali - rekao je član tima pjevačice tada za strane medije.

Bivša asistentica žrtva nasilja

Mariah je tada bila i na sudu s bivšom asistenticom Liannom Shakhnazaryan jer joj je dugovala oko četiri milijuna kuna te ju je vrijeđala na rasnoj osnovi zajedno te je bila nasilna prema njoj zajedno sa Mariahinom menadžerica Stellom Bulochnikov. Naime, Lianna je radila za Mariah od ožujka 2015., ali nije bila baš najbolja pomoćnica. U ime pjevačice kupovala je sebi garderobu s karticom koja je namijenjena poslovnim obvezama, a ne privatnim. Mariah ju je otpustila u studenom 2017.

Pred očima Mariah Carey događalo se psihičko i fizičko nasilje nad Liannom, na koje ona nije reagirala i pravila se kako je sve to normalno. Stella je Liannu udarala po stražnjici i grudima. Nazivala ju je je*benom armenskom ku*vom.

Međutim, Lianna nije bila jedina žrtva nasilja. Američki mediji tada su pisali kako je bivša menadžerica Stella drugom osoblju pokazivala grudi, ispitivala ih da li njezini intimni dijelovi smrde te urinirala po njima. Jezive detalje o navedenim događajima otkrila je njezina nećakinja Zarinu Burbacki te traži odštetu od vrtoglavih 155 milijuna dolara. Ovo nije prvi put da su se Stella i Zarina našle pred sudom. Stella je nedavno tužila Zarinu da je ona kriva za loš odnos između pjevačice i nje te dodala kako ju je Zarina potkradala (oko 30 milijuna kuna). Nećakinja je sve tvrdnje negirala.

Kako drama nema kraja tako se saznalo i da je Stella tužila Mariah Carey s tvrdnjama kako se glazbenica drogira te da joj duguje honorare.Ipak, Mariah i Stella postigle su nagodbu.

Problemi s drogom i alkoholom

Osim optužbi kako se glazbenica drogira, mnogi izvori ukazuju i kako Mariah ima problem s alkoholom. Njezini bližnji često su se znali pribojavati kako će pjevačica završiti baš poput Whitney Huston. Njen brat često je za medije znao reći kako vjeruje da njegova sestra svoje probleme rješava šampanjcem i vinom.

Osim toga, rekao je da ona na dnevnoj bazi koristi lijekove za živce i smirenje i da njezini problemi traju od 2001. godine kada je doživjela emocionalni i fizički slom. Naime, pjevačica je prilikom prijenosa uživo izvodila striptiz, a nakon toga su je hospitalizirali.

Afere s muškarcima

Tri godine nakon prvog albuma Mariah Carey udala se Tommyja Mottolu, šefa Sony Musica koju ju je zapravo otkrio pogledavši njene demo snimke videa, osigurao joj prvi ugovor te ju je nagovorio da snimi božićni album na kojem je njezin najveći hit 'All I Want For Christmas Is You'. S njim je u braku bila sve do 1998. godine, a par nije poznat po većim skandalima iako je bivšeg muža Mariah kasnije, u već spomenutim memoarima, opisivala kao 'posesivnog muža koji joj nije ni da ide na burgere'. Opisala ga je i kao ljubomornog muža koji je kontrolirao svaki njen korak.

Na snimanju spota za pjesmu 'Bye, Bye' upoznala je glumca Nicka Cannona s kojim je u travnju 2008. vjenčala i ubrzo nakon toga ostala trudna, a tu je vijest objavila tek 2010. godine. Tada su s ponosnom objavili kako čekaju blizance. Iste godine je pjevačica za Access Hollywood progovorila o naglom prestanku prve trudnoće.

- To nas je na neki način potreslo i odvelo na jako mračno mjesto - rekla je Mariah o iskustvu spontanog pobačaja i dodala kako dugo o tome nije ni mogla govoriti.

Ipak, očito su neke nesuglasice prevladale jer se par razveo 2014. I nakon toga Mariah se povezivalo s raznim muškarcima, a da je u ozbiljnoj vezi potvrdile su zaruke za australskog milijardera Jamesa Packera 2016. Bili su skupa nešto manje od godinu dana, ali nisu stigli do oltara. Prsten je pjevačica ipak zadržala pa ga 2018. prodala za nešto više od 18,6 milijuna kuna. Samo šest mjeseci prije nago je prekinula zaruke s Jamesom, pjevačica je ponovno bila u središtu skandala. Ovoga puta procurio je video iz 2016. godine kako Mariah zavodljivo pleše u krilu plesača Bryana Tanakom te je optužena za aferu.

- Nismo upoznati s dotičnim sadržajem za kojeg nas pitate. Ne možemo potvrdili odakle je došao niti kada je nastao - opravdavali su se tada iz PR tima pjevačice.

Kasnije se saznalo i kako mu je slala golišave slike i potajno se nalazi s njim dok je još uvijek bila zaručena s Jamesom Packerom. Bivši zaručnik, zaruke s Mariah opisao je kao njegovom najvećom životnom pogreškom.



Trenutačno je i dalje u vezi s, 14 godina mlađim, Bryanom Tanakom, a naizgled idiličnoj vezi u prilog ide mnoštvo fotografija na Instagramu koje objavljuje ovaj par.



Ipak, iako je povezivana s brojnim muškarcima Mariah Carey, prije dvije godine je otvoreno progovorila u svom seksualnom životu i javnosti priznala kako njezina lista ipak nije toliko dugačak.

- Nisam imala mnogo partnera, ali su zato vrlo raznovrsni. Bila sam samo s pet muškaraca te sam zapravo jako čedna - rekla je Mariah.