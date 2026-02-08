Obavijesti

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' uspjela što godinama nije mogla: 'Uz trud se sve može'

Foto: Instagram/Marija Bartulović

Pobjednica nefinalista, koja je u showu izgubila 45,5 kg, nastavila je raditi na sebi i nakon završetka 'Života na vagi', a svoj napredak redovito dijeli na Instagramu

Marija Bartulović, simpatična sous chefica iz Blaca koja je osvojila srca gledatelja u devetoj sezoni showa "Život na vagi", ne prestaje inspirirati svoje pratitelje. Nakon nevjerojatne fizičke transformacije, Marija svakodnevno pokazuje da je promjena životnog stila maraton, a ne sprint, a njezina posljednja objava na Instagramu nosi snažnu simboličnu poruku o pobjedi nad vlastitim granicama.

Na seriji fotografija objavljenih na svom profilu, Marija pozira na slikovitoj lokaciji uz more, nasmijana i puna života. Ono što je privuklo posebnu pažnju jest njezina poza – ponosno stoji na jednoj nozi, održavajući ravnotežu s rukama raširenima u zraku. Za mnoge je to obična vježba, no za Mariju je to kruna jednog velikog truda, što je i sama objasnila u emotivnom opisu.

VELIKA PROMJENA U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

"Evo ljudi, sad mogu stajati na jednoj nozi! Nekad mi je balans bio problem u životu, ali dokazala sam sebi da se uz trud sve može. Mali korak, velika pobjeda!", napisala je uz objavu.

Njezini pratitelji, koji su uz nju bili tijekom cijelog putovanja, preplavili su objavu komentarima punim podrške i divljenja. Poruke poput "Bravoooo Mare", "Ljepotice ti sve možeš" i "Bravo, strpljivo, upornost, volja te dovela do uspjeha. Može se, čestitam ti od srca" svjedoče o tome koliko je njezin uspjeh motivirao druge. Marija im je zahvalila s jednakom toplinom: "Hvala svima od srca, volim vas".

Foto: Instagram/Marija Bartulović

Podsjetimo, Marija je u 'Život na vagi' ušla sa 142,5 kilograma, a tijekom emisije izgubila je impresivnih 45,5 kilograma, čime je zaslužila titulu "pobjednice nefinalista". Njezina transformacija tu nije stala; do kraja 2025. godine pohvalila se gubitkom od preko pedeset kilograma, opisujući to kao "ponovno rođenje".
 

