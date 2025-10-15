Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'

Nije me boljelo, i možda je baš to bilo najopasnije. Kad te nešto ne boli, lako se uvjeriš da nije ništa strašno. U meni je bio miks svega: straha, umora, ali i onoga glasa koji govori: 'Ma, dobro si, ne paničari.' Toliko sam puta do tada morala biti jaka da mi je bilo lakše ne vidjeti, ne znati. Možda sam se i nadala da će samo nestati, kao da će tijelo samo riješiti ono što ja nisam imala snage suočiti.

Tim riječima Marija Novak, bivša kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi', opisuje prve mjesece borbe s bolešću. Tumor je napipala u srpnju, ali ga je nastavila ignorirati sve dok bol nije postala jača od tišine. Tad je završila u bolnici, a liječnici su rekli da operacija ne može čekati.

- Nisam imala izbora i mislim da je baš zato u meni vladao mir. Nije bilo panike, više neko tiho prihvaćanje. Kad ti život postavi stvar pred tebe, jednostavno znaš da moraš ići dalje. Nisam razmišljala o najgorem, nisam imala energije za strah, samo fokus da to odradim i idem korak po korak. U meni je tada proradila ona ista snaga koja me i prije dizala kad je bilo teško - govori Marija te savjetuje ljudima da ne čekaju poput nje, nego da odmah odu na pregled.

Foto: Instagram

Liječnici su je nedavno operirali. Tumor su uklonili i poslali na patologiju, a nekoliko dana kasnije Marija je puštena kući na oporavak. Liječnici vjeruju da je tumor benigni, ali Marija još čeka konačan nalaz.

- Ma, nisam mirna, strah me. Iako pokušavam misliti pozitivno, taj osjećaj neizvjesnosti me izjeda iznutra. Nije lako čekati nešto što može promijeniti tvoj život. U tim trenucima pokušavam se smiriti, vjerovati da sam sve napravila kako treba i da će biti dobro, ali strah uvijek nekako sjedi sa strane - priznaje.

Najveća podrška su joj obitelj i partner.

- Moj partner i moja obitelj jedini su znali što prolazim, a i šefica na poslu jer je morala znati zašto imam često bolovanje po jedan dan - sve je to bilo zbog pregleda prije operacije kako bih doznala što mi je zapravo. Njihova mi je podrška puno značila jer sam imala s kime podijeliti emocije i strahove - ističe Marija.

Bolest ju je naučila da upravo malene stvari nose najveću vrijednost.

- Promijenila me najviše to što nikada više neću nešto zanemariti u početku. Naučila sam da moram slušati svoje tijelo i reagirati odmah. I da su male stvari: jutarnja kava, miran dan, osmijeh - zapravo najveće - priznaje.

Foto: Instagram

Za Mariju je iskustvo u 'Životu na vagi' bilo puno više od natjecanja.

- Vidim to iskustvo kao jednu od najvažnijih prekretnica u životu. Nije bilo lako, bilo je mnogo trenutaka sumnje i umora, ali me naučilo koliko sam sposobna izdržati i koliko se mogu promijeniti ako uistinu odlučim. 'Život na vagi' mi je pokazao da nisam samo broj na vagi, nego da u meni postoji snaga koju prije nisam prepoznavala. Sada to iskustvo gledam s ponosom i zahvalnošću jer mi je dalo alat da nastavim rasti, ne samo fizički nego i emocionalno - ističe.

Kad se prijavila u RTL-ov show imala je 25 godina i 163,1 kilogram, a u finalu je stala na vagu 58,3 kilograma lakša. Ali navrjednije što je iz tog razdoblja ponijela nije gubitak kilograma.

- Najvrjednije što mi je donijelo je spoznaja koliko sam zapravo jaka i koliko mogu izdržati kad se suočim s izazovima. Osim toga, naučila sam cijeniti sebe i svoje tijelo, počela sam više slušati što mi treba i shvatila koliko je važno imati podršku ljudi oko sebe. To mi je razdoblje dalo samopouzdanje, učenje o strpljenju i zahvalnosti i naučilo me da nijedna borba nije uzaludna - ona nas mijenja i osnažuje na svoj način, pa tako i mene - priznaje Marija.

Foto: RTL

Posebno se, kaže, rado prisjeća trenutaka kad je shvatila da može više nego što je vjerovala.

- Sjećam se svog ulaska u 'Život na vagi' i penjanje na Đurđevačke peske. Isprva sam mislila da jednostavno neću moći, ali uz ogromnu podršku svih trenera, kandidata i ekipe iza kamere koji su mi dodavali vodu i polijevali me da izdržim - uspjela sam. Taj mi je trenutak pokazao da mogu više nego što mislim. Danas, kad se odlučim za šetnju, moje ture ne idu ispod 10 kilometara i osjećam koliko su mi tijelo i duh zahvalni na toj snazi koju sam otkrila tada - ističe.

Borba s emocionalnim prejedanjem, priznaje, još nije završena. Ali danas na to gleda drugačije, s više razumijevanja i svjesnosti.

- Ali trudim se proživjeti te trenutke, razumjeti ih i u potpunosti se osloboditi te navike. Naučila sam u tom procesu cijeniti male promjene i rituale koji mi pomažu da budem prisutna i svjesna u odnosu prema hrani poput planiranja obroka, zapisivanja što jedem ili jednostavno pauze prije nego što uzmem još jedan zalogaj. Te mi male stvari danas znače puno više od same discipline jer me podsjećaju da je put prema ravnoteži proces, a ne instant - kaže.

Foto: RTL

Sad joj je, kaže, puno važnije kako se osjeća nego broj na vagi.

- Koliko imam energije i zadovoljstva u svakodnevici. Broj na vagi je samo broj i ne odražava cijelu priču. Sada više slušam svoje tijelo, biram hranu i aktivnosti koje me ispunjavaju i daju mi snagu, a ne fokusiram se na broj. Taj osjećaj slobode i kontrole nad sobom vrijedi više od bilo kojeg broja - priznaje Marija.

U međuvremenu je pronašla i novu ljubav.

- Da, imam partnera koji me istinski ispunjava i razumije. Osjećam se uz njega kao žena, on je moja najveća podrška i inspiracija. Iako smo trenutačno u vezi na daljinu, uskoro će to prestati i tada će sve biti lakše, bit ćemo jedno drugome još veća podrška i motivacija. Njegova prisutnost i razumijevanje daju mi snagu i vjeru u ljubav, i to je nešto što jako cijenim - ističe Marija.

Najteža lekcija koju je dobila kroz sve izazove bila je prihvatiti da ne može kontrolirati baš sve.

- Naučila sam koliko je život nepredvidiv i koliko je važno biti strpljiv i hrabar. Također, shvatila sam koliko je važno ne forsirati odnose kako ne bi došlo do rastanaka, naučila sam paziti na sebe i granice, ali i na one koje volim. Najvrjedniji dar koji sam dobila kroz sve to je spoznaja vlastite snage i sposobnosti da izdržim i rastem kroz izazove. Naučila sam cijeniti male stvari, ljude koji su uz mene i svaki trenutak u kojem mogu biti zahvalna i prisutna. Sve te lekcije me oblikuju i čine jačom osobom danas - otkriva.

Kad joj je teško, Marija se okreće malenim ritualima.

- Često odem u šetnju, slušam glazbu ili se posvetim kuhanju. Ti mali rituali pomažu mi da se smirim, da se povežem sa sobom i da ponovno pronađem unutarnji mir. I u tim jednostavnim stvarima osjećam snagu i ravnotežu koja mi je potrebna da nastavim dalje - kaže.

Foto: Instagram

A kad pogleda prema budućnosti, priželjkuje jednostavan, ali ispunjen život.

- Priželjkujem život u kojem sam sretna, zdrava i ispunjena, uz partnera s kojim dijelim ljubav i podršku, bilo gdje da jesmo. Želim i dalje puno trenirati, šetati i održavati tijelo u formi, a jedna od mojih posebnih želja je i otići na hodočašće. Još ne znam točno kojim poslom se želim baviti u budućnosti, ali želim da moj život bude ispunjen zdravljem, aktivnostima i iskustvima koja me čine sretnom - ističe Marija.

I na kraju, kad bi mogla zagrliti mlađu sebe, Marija bi joj šapnula: 'Rekla bih joj da vjeruje u sebe i svoju snagu. Da može proći sve izazove, da nije sama i da svaka borba ima smisla. Zagrlila bih je i rekla da se ne boji, da će uvijek ustati jača i da može više nego što misli'.

Foto: RTL