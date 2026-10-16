Marija pobijedila u 'Večeri za 5': 'Da mi je to netko rekao, rekla bih da je lud! Potrudila sam se'

Ovaj su tjedan u 'Večeri za 5' gozbe pripremale dame iz Međimurja, a nakon pet različitih jelovnika i niza komentara, pobjedu je odnijela Marija, koja je osvojila maksimalnih osamdeset bodova i nagradu od 1000 eura.

„Našle su se hrabre žene koje su se odvažile na novi izazov. Svaka nam čast svakoj od nas prvo na hrabrosti, odvažnosti što smo se upustile u ovu avanturu“, istaknula je Blaženka.

Foto: rtl

Tjedan je otvorila Ljubica, koja je gošćama pripremila goveđi rep, neuobičajenu deliciju koja je podijelila mišljenja. Nekima se svidjelo, no neke su priznale da ga više ne bi jele. Ljubica i Ekatarina za svoje su večere osvojile 75 bodova, Blaženka 68, Kristina 66 dok je Marija s maksimalnih 80 bodova ostvarila najbolji rezultat tjedna.

Posljednja je gošće ugostila najmlađa kandidatkinja ovog tjedna, 34-godišnja Kristina iz Murskog Središća. „Od Kristine imam puno očekivanja zato što je u nekoliko navrata rekla da je profesionalna kuharica pa očekujem fina jela i lijepu dekoraciju“, komentirala je Ekatarina.

Foto: rtl

„Cijeli tjedan priča da je rođena spremna i naravno da očekujem da sve bude savršeno kod nje“, rekla je Marija dok su Ljubica i Blaženka priznale da im se ne sviđa način na koji se Kristina predstavljala. „Primijetila sam da jedno misli, a drugo kaže, to mi se ne sviđa“, poručile su.

Kristina je svoje gošće dočekala uz svirače, a nakon pića dobrodošlice uslijedila je večera. Za predjelo je pripremila male tortilje s piletinom, za glavno jelo međimurski odrezak, a za desert pohani sladoled, omiljenu poslasticu svoje djece.

Foto: rtl

Predjelo se svidjelo gošćama, uz jednu zamjerku. „Salata nije bila začinjena, a i stavila sam drugi zalogaj i nešto je bilo hrskavo, vjerojatno nije bilo dobro oprano“, objasnila je Ljubica. Glavno jelo svidjelo se svim gošćama, iako im je meso bilo malo tvrdo. Ekatarina je očekivala i nešto ljepšu dekoraciju.

Ni desert nije u potpunosti ispunio očekivanja. Pohani sladoled nije previše oduševio gošće, a dodatno ih je iznenadilo to što sladoled nije bio domaći.

Večer je imala i lijepe trenutke. Kristinina kći otpjevala je svima poznatu međimursku pjesmu, a nakon darova došao je trenutak za konačne ocjene. Kristina je završila na četvrtom mjestu, Blaženka na trećem, a Ljubica i Ekatarina podijelile su drugo mjesto.

Pobjednica tjedna postala je Marija, koja je za svoju večeru osvojila maksimalnih 80 bodova i kući odnijela 1000 eura. Njezin uspjeh iznenadio je i nju samu.

Foto: rtl

„Maruška pobjednica 'Večere za 5'? Da mi je to netko rekao, rekla bih da je lud! Svjesna sam da sam se potrudila na najjače, koliko sam mogla“, rekla je Marija nakon proglašenja.

„Drago mi je što je Marija pobijedila, zaslužila je“, poručila je Kristina, a Marija zaključila: „Malo me iznenadilo što je današnja domaćica na posljednjem mjestu.“

Međimurski tjedan završio je Marijinom pobjedom, a kandidatkinje su, osim kulinarskih iskustava, kući ponijele i nova poznanstva te lijepe uspomene.

Kulinarski show 'Večera za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.