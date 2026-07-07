Obavijesti

Show

Komentari 0
MAKEDONSKI PJEVAČ

Marija Šerifović dovela ga je do finala popularnog showa, a sada okreće novu stranicu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Marija Šerifović dovela ga je do finala popularnog showa, a sada okreće novu stranicu...
1
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ognjen Zdravkovski, jedan od najupečatljivijih natjecatelja showa 'Zvezde Granda', napravio je potez koji danas rijetko viđamo na estradi

Admiral

Makedonski pjevač i nekadašnji finalist 'Zvezda Granda' Ognjen Zdravkovski objavio je novu pjesmu 'Do neba', s kojom nakon godinu dana pauze najavljuje potpuno novo poglavlje svoje karijere. Riječ je o projektu na kojem je radio više od šest mjeseci, a koji donosi drukčiji glazbeni izričaj od svega što je dosad radio.

URNEBESAN VIDEO Ajoj, Daro! Selfie je pao, a i ti s njim... Bubamara završila na podu na snimanju 'Granda'
Ajoj, Daro! Selfie je pao, a i ti s njim... Bubamara završila na podu na snimanju 'Granda'

Publika ga pamti kao jednog od najupečatljivijih natjecatelja iz sezone u kojoj ga je do finala vodila Marija Šerifović. Međutim, umjesto da nakon velikog televizijskog uspjeha požuri s novim pjesmama, Ognjen je napravio potez koji danas rijetko viđamo na estradi - pričekao je da snimi glazbu iza koje može stati bez zadrške. Upravo zato 'Do neba' za njega nije samo još jedan singl.

- Ova pjesma početak je svega što dolazi. U prethodnom razdoblju nisam želio objavljivati glazbu samo kako bih bio prisutan. Čekao sam pravi trenutak i pjesmu koja će pokazati smjer kojim želim ići - kaže Ognjen.

Foto: PROMO

Nova pjesma donosi i promjenu zvuka. Nakon godina u kojima je bio prepoznatljiv po pop glazbi, ovoga puta odlučio je napraviti iskorak i publici ponuditi etno-pop, što, priznaje, nije bila laka odluka.

- Iskreno, jedino me bilo strah kako će ljudi reagirati na promjenu. Dosad sam snimao drukčiju glazbu, ali prve reakcije pokazale su da je publika prepoznala emociju i to mi daje vjetar u leđa - iskren je pjevač.

POGLEDAJTE VIDEO:

Malo tko zna da je Ognjen glazbu počeo učiti još kao šestogodišnji dječak, svirajući violinu. Kasnije je završio srednju glazbenu školu i Fakultet glazbene umjetnosti na Odsjeku za operno pjevanje, pa iza njegova glasa stoje godine školovanja i rada, a ne samo talent.

Na pitanje je li nakon 'Zvezda Granda' ikada pomislio odustati od glazbe, odgovara bez razmišljanja.

- Nikada. To mi nije palo na pamet i nikada neće. Pjevat ću dok sam živ - poručuje.

I tu njegova priča ne završava. 'Do neba' tek je prvi korak. Već su u pripremi nove pjesme, a paralelno nastaje i njegov prvi studijski album, koji bi pred publiku trebao stići sljedeće godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete
S LISICAMA U DORH

Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete

Završetkom istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena počinila kazneno djelo napada na službenu osobu, a zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog, javlja policija
Nova ljubav? Šime nakon Maje u društvu atraktivne plavuše: 'Šetali su se i držali za ruke'
IMAMO FOTKE!

Nova ljubav? Šime nakon Maje u društvu atraktivne plavuše: 'Šetali su se i držali za ruke'

Dok Maja Šuput ovih dana gušta u Španjolskoj, Šime Elez privukao je poglede u šetnji s atraktivnom plavušom
FOTO Tuga na komemoraciji za Zrinka Ogrestu: Obitelj, glumci i poznata lica su se oprostili...
U HNK ZAGREB

FOTO Tuga na komemoraciji za Zrinka Ogrestu: Obitelj, glumci i poznata lica su se oprostili...

Obitelj i prijatelji Zrinka Ogreste okupili su se danas u HNK u Zagrebu kako bi se oprostili od velikog hrvatskog redatelja kojeg će javnost pamtiti po filmovima 'Krhotine', 'Isprani', 'Crvena prašina', 'Tu', 'S one strane'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026