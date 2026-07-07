Marija Šerifović dovela ga je do finala popularnog showa, a sada okreće novu stranicu...

Makedonski pjevač i nekadašnji finalist 'Zvezda Granda' Ognjen Zdravkovski objavio je novu pjesmu 'Do neba', s kojom nakon godinu dana pauze najavljuje potpuno novo poglavlje svoje karijere. Riječ je o projektu na kojem je radio više od šest mjeseci, a koji donosi drukčiji glazbeni izričaj od svega što je dosad radio.

Publika ga pamti kao jednog od najupečatljivijih natjecatelja iz sezone u kojoj ga je do finala vodila Marija Šerifović. Međutim, umjesto da nakon velikog televizijskog uspjeha požuri s novim pjesmama, Ognjen je napravio potez koji danas rijetko viđamo na estradi - pričekao je da snimi glazbu iza koje može stati bez zadrške. Upravo zato 'Do neba' za njega nije samo još jedan singl.

- Ova pjesma početak je svega što dolazi. U prethodnom razdoblju nisam želio objavljivati glazbu samo kako bih bio prisutan. Čekao sam pravi trenutak i pjesmu koja će pokazati smjer kojim želim ići - kaže Ognjen.

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Nova pjesma donosi i promjenu zvuka. Nakon godina u kojima je bio prepoznatljiv po pop glazbi, ovoga puta odlučio je napraviti iskorak i publici ponuditi etno-pop, što, priznaje, nije bila laka odluka.

- Iskreno, jedino me bilo strah kako će ljudi reagirati na promjenu. Dosad sam snimao drukčiju glazbu, ali prve reakcije pokazale su da je publika prepoznala emociju i to mi daje vjetar u leđa - iskren je pjevač.

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Malo tko zna da je Ognjen glazbu počeo učiti još kao šestogodišnji dječak, svirajući violinu. Kasnije je završio srednju glazbenu školu i Fakultet glazbene umjetnosti na Odsjeku za operno pjevanje, pa iza njegova glasa stoje godine školovanja i rada, a ne samo talent.

Na pitanje je li nakon 'Zvezda Granda' ikada pomislio odustati od glazbe, odgovara bez razmišljanja.

- Nikada. To mi nije palo na pamet i nikada neće. Pjevat ću dok sam živ - poručuje.

I tu njegova priča ne završava. 'Do neba' tek je prvi korak. Već su u pripremi nove pjesme, a paralelno nastaje i njegov prvi studijski album, koji bi pred publiku trebao stići sljedeće godine.