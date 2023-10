Marija Šerifović odbila duet koji je kasnije snimila Rozga: 'Nisam htjela pod cijenu svog života...'

Marija Šerifović (38) nedavno je izbacila svoj novi album pod nazivom 'Dolazi ljubav', a koji se čekao punih 10 godina. Sad se saznalo i da je Marija jednu pjesmu u karijeri odbila, a to je otkrila u emisiji Premijera.

Naime, Saša Matić (45) je 2021. godine objavio album 'Dva života' na kojem se nalazi pjesma 'Ti i ja'. Pjesma je prvo bila predviđena za Mariju te je ona snimila i demo snimku, no pjesma joj se nije svidjela. Uvjeriti ju nije mogao ni autor pjesme, kao ni sam glazbenik.

- Autor Saša Nikolić je htio da snimim tu pjesmu. Ja sam to odbila, pod cijenu života. Onda je Saša Nikolić pustio Matiću, onda je on rekao: 'Ja tu pjesmu uzimam, nemam govora'. Onda me je i Saša Matić zvao i nagovarao, ali sam rekla: 'Ne mogu, ne osjećam pjesmu, ne sviđa mi se' Onda je krenuo i Saša Popović da me maltretira za to: 'Idi snimi sa čovjekom pjesmu'. Uopće nije do čovjeka, snimila bih sa njim najljepšu pjesmu, naravno, ali mi se ova nije svidjela. Postojali su pritisci, ali ja to nisam željela - izjavila je Šerifović.

Nakon što je pjesma dospjela u Sašine ruke, on je tu pjesmu ponudio Jeleni Rozgi (46), koja je s njim u konačnici i snimila taj duet.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

- Karijera duga više od 25 godina. A svega nekoliko puta sam zaplakala na pjesmu. Na ovu nisam zaplakala. Plakala sam - izjavila je Rozga prilikom objavljivanja pjesme 'Ti i ja' koja danas broji preko 15 milijuna pregleda na YouTubeu.

Iako je pjesma postigla veliki regionalni uspjeh, Marija ne žali zbog odluke da ne snimi pjesmu.

- Nisam se pokajala i dalje. Super je pjesma, ali je meni mekana i dalje mi nešto fali - zaključila je Šerifović.