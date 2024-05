Marija Šerifović pobijedila je na Eurosongu 2007., a evo što joj je tada poklonila srpska vlada

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, dobio je od Vlade nagradu od 50.000 eura zbog drugog mjesta na Eurosongu s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' te zbog promocije Hrvatske. Marko se odmah oglasio na društvenim mrežama te se odrekao nagrade. Napisao je da želi donirati novac, a njegova gesta oduševila je brojne. I Marija Šerifović je dobila nagradu od srpske vlade kada je pobijedila na Eurosongu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Srpska glazbenica pobijedila je 2007. godine na Eurosongu s pjesmom 'Molitva'. U intervjuu za Blic ranije je otkrila što je dobila na poklon od tadašnjeg predsjednika Srbije, Borisa Tadića.

- Sjećam se što je gospodin Tijanić tada rekao, to se nije dogodilo, otišla sam na prijem kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. Pitao je: 'Što mogu učiniti za vas?' Što da mu kažem?! Ne trebaš ništa, mislim što ćeš, ja sam za tebe napravila više, ne trebaš ti ništa za mene. Dobili smo kravatu i bombonijeru, to je to, to je jedina istina - rekla je svojedobno.

ARHIVA - Eurovizija 2008., Kraljevi ulice osvojili 21. mjesto, pobjedio je Rus Dima Bilan | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Kravatu je dala svom menadžeru jer ih ona ne nosi, a za sebe je zadržala bombonijeru. Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić tada je predložio nagradu za Mariju od 80.000 eura, koja se inače daje za olimpijske uspjehe, ali glazbenica to nikada nije dobila.

- Kroz povijest smo mogli vidjeti da se to, bilo da je riječ o glazbi, umjetnosti, bilo kojoj od onih sfera koje zaslužuju bilo kakvu vrstu priznanja, gotovo nikada nije dogodilo. Dakle, ne smeta mi to. Najveću zahvalu - aplauz, dobila sam od ljudi koji su tu već 20 godina, koji stare sa mnom. Što se države tiče, mene to previše ne zanima, sve sam sebi osigurala i omogućila - izjavila je Šerifović ranije.

ARHIVA - Eurovizija 2007., Dado Topić i Dragonfly nisu se plasirali u finale, Marija Šerifović pobjednica | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL