Marija Šerifović podijelila novi video sa sinom i raznježila sve

Pjevačica Marija Šerifović (39) u prosincu je postala majka, a od tada redovito dijeli trenutke sa svojim sinčićem Marijom. Nedavno je pokazala kako se s njim igra, a sad je raznježila i novim videom.

Na Instagram storyju pokazala je malena stopala njezinog sina, a pored njih i svoja. Oboje su zaigrano 'zaplesali' prstima, a njegova je stopala Marija držala u svojoj ruci.

Foto: Instagram

Šerifović je godinama željela postati majka. Dijete joj je nosila surogat majka, a cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti. O želji da ima dijete govorila je ranije u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je tada.