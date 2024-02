Marija Šerifović pokazala kako je provela Valentinovo: 'Slatko'

Marija Šerifović (39) u prosincu je postala majka, a od tada redovito dijeli trenutke sa svojim sinčićem Marijom. Sada je podijelila emotivni video i pokazala kako je provela Valentinovo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Marija je u svom naručju nosila sina, a plesali su uz pjesmu njezinu pjesmu 'Dolazi ljubav'. Pjevačica je cijelo vrijeme pjevala, a u jednom trenutku podigla ga u zrak te poljubila sina u glavicu.

Foto: Instagram

Brojne obožavatelje pjevačice prizor je raznježio, a među njima je i naša influencerica Ella Dvornik.

- Preslatko - napisala je u komentaru.

'Kad bi sve mame ovako pjevale', 'Ne znam gdje sam posljednji put vidio neku osobu da je ovoliko sretna', pisali su drugi.

Šerifović je godinama željela postati majka. Dijete joj je nosila surogat majka, a cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti. O želji da ima dijete govorila je ranije u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je tada.