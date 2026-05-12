Marija Šerifović uoči polufinala Eurosonga: Srbija će ući u finale

Pjevačica je podržala grupu Lavina koja večeras s pjesmom 'Kraj mene' nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Beču

Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne mjeri godinama, nego srcem, napisala je pjevačica Marija Šerifović na Instagramu i poželjela sreću grupi Lavina koja večeras nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Beču. 

Puni dvorane i osvaja nagrade, a mnogi ga kritiziraju: 'Stari dinosauri mu žele slomiti krila'

Njezine riječi podrške imaju posebnu težinu među eurovizijskim fanovima jer je upravo ona 2007. godine Srbiji donijela pobjedu na Eurosongu s pjesmom 'Molitva'.

Bend iz Niša na eurovizijsku pozornicu stiže s pjesmom 'Kraj mene', koja je, kako su nam ranije otkrili, nastala iz frustracije i osjećaja da se kao alternativni metal bend na Balkanu stalno moraju dokazivati iznova. 

- To je bio period kad sam imao osjećaj da ulažemo puno, a da se ništa ne vraća. Taj pritisak i frustracija su se skupili i iz toga je nastala pjesma. Udarili smo u neki zid. Probali smo puno toga i ništa nije išlo pod ruku, pa smo odlučili prijaviti se na 'Pesmu za Evroviziju'. Iskreno, nismo očekivali da ćemo uopće proći, ali evo nas sad - ispričali su nam.

Lavinu predvodi Luka Aranđelović, a uz njega su Pavle Samardžić i Andrija Cvetanović na gitarama, Nikola Petrović na basu, Pavle Aranđelović na klavijaturama i Bojan Ilić na bubnjevima. 

