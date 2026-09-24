Marija Tereza i Jovan prvi su par koji je napustio Love Island Adria: 'Nismo se poklopili'

Marija Tereza i Jovan napustili su Love Island Adria i tako postali prvi par koji je otišao zajedno iz vile. Nakon što su proglašeni parom koji je zajedno iz krivih razloga, morali su napustiti show, a složila se s islanderima i publika. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Foto: Voyo

Publika je putem aplikacije odlučila - par koji treba napustiti vilu su Marija Tereza i Jovan. S glasom naroda složila se i sama Marija Tereza, koja je nakon ispadanja priznala da među njima zaista nije bilo kemije. "Stvarno nisam očekivala tu situaciju i atmosferu kada sam ušla kao bombshell. Bilo je teško, teško je rastavljati nekoga kada vidite da su povezani", priznala je Marija Tereza.

Od prijateljica u vili, najviše će joj nedostajati Alja, a tu su i Lara, Tara, Drina... "Jovan je dobar dečko, samo nije za mene, nismo se poklopili", dodala je.

Foto: Voyo

Jovan se također složio s ocjenom publike, iako je tužan što mora napustiti vilu. Budući da je ušao kao bombshell i njemu je bilo teško pokušavati povezati se s nekim. "Teško je kada su ljudi otpočetka jako povezani. Napravio sam što sam mogao, barem smatram da jesam. Trudio sam se", otkrio je Jovan.

Ishodu unatoč, Jovan je otkrio da se ne kaje što je odabrao Mariju Terezu da s njom bude u paru. "Ne kajem se, kajem se što nisam izabrao Anju, da je bila unutra, sigurno bih je izabrao. Najviše je moj tip, barem što se tiče fizičkog izgleda", objasnio je Jovan. "S Marijom nisam kliknuo, ne moramo se povezati svi na nekom nivou. Najviše će mi nedostajati Anthony, a kada izađem javit ću se Vukašinu, zajedno ćemo navijati", zaključio je Jovan. Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.