Marijan (69) se triput ženio, a Rasema osvaja burekom i pitom

Novi farmeri otvorit će vrata svojih imanja i otkriti sve svoje tajne i životne planove ne bi li netko u njima prepoznao srodnu dušu i poslao im pismo. Svatko od njih poseban je na svoj način...

<p>Prva epizoda 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu', u kojoj će se gledateljima predstaviti 11 novih farmera u potrazi za srodnom dušom, na rasporedu je već ovu nedjelju od 20 sati na RTL-u.</p><p>Brakovi, veze, romantična vjenčanja i ljubavi koje traju i danas – tako zvuči epilog dvanaest uspješnih sezona dokumentarne sapunice 'Ljubav je na selu'. RTL-ova emisija se vraća i trinaesti će put spajati usamljena srca farmera diljem Lijepe Naše. Ovaj će se put, uz deset novih farmera, predstaviti i jedna farmerica, gledateljima otprije poznata. Riječ je o Rasemi Vladetić koja je u jubilarnoj 10. sezoni bila na imanju farmera Marka Skelina, a nakon što njihova veza nije opstala, spremna je upustiti se u novu potragu za onim pravim, no ovaj put ona će biti ta koja bira.

Novi farmeri otvorit će vrata svojih imanja i otkriti sve svoje tajne i životne planove ne bi li netko u njima prepoznao srodnu dušu i poslao im pismo. Svatko od njih poseban je na svoj način te krije zanimljiva iskustva, neobične hobije, tragične životne ispovijesti i romantične priče, a svima je zajedničko jedno – nedostaje im osoba s kojom bi podijelili sve uspone i padove te proveli ostatak života. I u novoj sezoni farmeri dolaze iz svih krajeva Hrvatske pa će gledatelji tako upoznati mjesta poput Strizivojne, Donjeg Lapca, Brštanova ili pak Marčana. </p><h3>Danijel Karabaić (49), Punat na Krku</h3><p>Danijel ima 49 godina, po struci je elektrotehničar i stiže iz Punata na otoku Krku. Dvadeset je godina radio na kruzeru, a sada je konačno svoj mir pronašao na Krku, no jedino što mu nedostaje jest žena s kojom bi dijelio baš sve. Danijel se bavi iznajmljivanjem apartmana te radi u svom masliniku. Sportski je tip te obožava nogomet, tenis, skijanje i odbojku. Sebe smatra otvorenom i iskrenom osobom koja je konačno spremna za pravu ljubav nakon neuspješnog 10-godišnjeg braka.</p><h3>Dragan Kežić (46), Otrić-Seoci u blizini Ploča</h3><p>46-godišnji Dragan sebe opisuje kao samouvjerenu, zabavnu, druželjubivu i komunikativnu osobu, uvijek spremnu na kompromise, a nada se da će pronaći srodnu dušu sa sličnim osobinama. Obožava putovati, družiti se, kuglati, igrati nogomet i ići na kavu s prijateljima, a na njegovu imanju glavna mu je zanimacija obrađivanje vinograda i vrta. Dragan je samohrani otac troje djece i oni su centar njegova svijeta. Svaki slobodan trenutak provodi družeći se s njima, igrajući se te im pomažući u rješavanju domaćih zadaća, a volio bi, priznaje, u budućnosti imati još djece.</p><h3>Ivica Džaja (59), Strizivojna</h3><p>Ivica je po zanimanju građevinski tehničar, a sebe opisuje kao vrlo komunikativnu i samouvjerenu osobu kojoj su brojna putovanja donijela vrijedna životna iskustva. Kaže da su žene njegov najveći porok, a njegova idealna supruga mora biti pametna, ženstvena i po mogućnosti mlađa od njega. Iza njega je jedan brak. Slobodno vrijeme provodi kuglajući i pecajući.</p><h3>Jure Salopek (35), Sabljaci kod Ogulina</h3><p>Jure radi u pilani i živi sam na imanju u idiličnom okruženju jezera Sabljaci u blizini Ogulina koje posljednjih godina privlači sve više turista. Veliki je ljubitelj životinja pa se na njegovu imanju, između ostalog, mogu pronaći psi, magarci i svinje. Njegova su velika strast automobili pa svaki slobodan trenutak rado posvećuje popravcima limenih ljubimaca svojih prijatelja i sumještana. Prijatelji ga opisuju kao dobru i komunikativnu osobu, uvijek spremnu pomoći. Farmer Jure sebe smatra pravim romantikom kojem na putu do savršenog života nedostaje tek srodna duša s kojom bi dijelio sve uspone i padove, a jedna od najvećih želja mu je postati otac.</p><h3>Jurica Živoder (29), Poklek</h3><p>29-godišnji Jurica vlasnik je tvrtke koja se bavi električnim instalacijama. Na njegovu imanju nalaze se vrt i voćnjak, a ima i ovce te konje. Tvrdi da je vrlo društvena osoba i uvijek mu teško pada vrijeme provoditi sam. Njegova buduća odabranica trebala bi biti ljubazna, podržavati ga i biti sposobna riješiti bilo kakve probleme razgovorom. Nakon loših ljubavnih iskustava ostao je pozitivan i smatra da je iz toga izvukao važnu životnu pouku. U 'Ljubav je na selu' prijavio se kako bi pronašao srodnu dušu i ostvario nova prijateljstva, ali i kako bi svima pokazao sve ljepote svog žumberačkog kraja.</p><h3>Marijan Ceravac (69), Buzet</h3><p>Simpatični 69-godišnji Marijan najstariji je i najživopisniji farmer 13. sezone 'Ljubav je na selu', a iza njega je bogato životno iskustvo. Naime, Marijan je povratnik iz SAD-a gdje je radio kao profesionalni vozač, a budući da je po stuci građevinski inženjer, pomagao je i na izgradnji brojnih američkih mostova i nebodera. Iza njega su tri braka, najduži je trajao 38 godina, a od žene njegova života razdvojili su ga teška bolest i smrt. Marijan svoje slobodno vrijeme provodi putujući i odlazeći u toplice, a jedino što mu nedostaje je odabranica koja bi ga razumjela i uljepšala mu dane u mirovini.</p><h3>Marko Punčec (29), Marčan</h3><p>Marko je vrlo društvena osoba, po stuci mehaničar. Stalni je član dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegovi su mu kolege kao druga obitelj, a posljednjih 20 godina pjeva u crkvenom zboru kao tenor. Nakon smrti oba roditelja nije se mogao brinuti za zemlju, pa ju je prepustio susjedima kojima sada pomaže s poslovima. Nikada nije imao ozbiljnu djevojku jer, kako kaže, jednostavno nije imao sreće. Upravo se zato i prijavio u emisiju jer želi pronaći dobru djevojku koja će mu pomoći izgraditi život.</p><h3>Neven Landek (26), Opatinec kod Ivanić-Grada</h3><p>Neven za sebe kaže da je dobra duša, puna ljubavi, nije ljubomoran, vedar je i prilagodljiv. Voli izlaziti sa prijateljima i zabavljati se. Bavi se građevinom, ali se brine i za svoja polja kukuruza i pšenice te za svinje. Osim toga, bavi se i ekouzgojem raznog povrća u svom stakleniku, a da ima više vremena, dodaje, uzgajao bi i cvijeće. Kaže da na njegovoj farmi uvijek ima posla za one koji žele raditi, ali ima i puno zabave. Nakon što su mu preminuli roditelji susjedi su mu postali druga obitelj. U potrazi je za dobronamjernom ženom koja ga neće iskorištavati i koja će mu pomoći da izgradi obitelj.</p><h3>Rasema Vladetić (65), Donji Lapac</h3><p>Gledatelji su Rasemu upoznali u jubilarnoj 10. sezoni emisije kad je boravila na imanju farmera Marka Skelina. Iako je na kraju sezone postala Markova odabranica, njihova je veza pukla samo nekoliko mjeseci nakon završetka showa, pa se sada želi okušati kao farmerica. Ima malu kuću u Lici koju je sama izgradila, a većinu vremena provodi brinući se o svom vrtu, voćnjaku i pilićima. Kaže da joj je dosta samoće i da bi njezin savršen partner bio netko tko bi je samo zagrlio na kraju dana. Vjeruje da žena treba biti jaka i brinuti se za domaćinstvo i obitelj. Izvrsna je kuharica, a svog bi budućeg odabranika pokušala osvojiti pitama i burekom.</p><h3>Zoran Mudri (40), Macinec (Čakovec)</h3><p>40-godišnji Zoran radi kao zavarivač te živi sam na malom imanju na kojem brine o voćnjaku. Za sebe kaže da je iskren, izravan i marljiv te živi po svojim pravilima. Voli izlaske i druženja s prijateljima, a svaki slobodan trenutak provodi u svom limenom ljubimcu o kojem vodi posebnu brigu. Nakon razočarenja i loših ljubavnih iskustava, spreman je pronaći onu pravu te se stoga i prijavio u emisiju.</p><h3>Zoran Stričević (48), Brštanovo (Klis)</h3><p>Zoran je umirovljeni ratni veteran kojeg je na show prijavila njegova kći jer se razveo prije 14 godina i previše je vremena proveo sam. Živi sa svoje dvoje djece, a vrijeme voli kratiti s društvom igrajući balote, kartajući i pripremajući roštilj. Na svojoj farmi sadi sezonsko povrće, a ima i magarce, svinje, kokoši te kobile. Ne voli ljude koji su skloni lažima i provokacijama, a posebno cijeni otvorenost i iskrenost te to očekuje i od svoje buduće odabranice.</p>