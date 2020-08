Marijana je počela odbrojavati: 'U 9. sam mjesecu trudnoće...'

Voditeljica i njezin suprug Matej s nestrpljenjem čekaju dolazak prinove u obitelj. Zbog trudnoće je Batinić morala odustati od vođenja showa 'Život na vagi', ali još je tajna kome je prepustila natjecateljsku palicu

<p>Televizijska voditeljica <strong>Marijana Batinić </strong>(39) sa suprugom <strong>Matejem Pašalićem </strong>je u slatkom iščekivanju. Uskoro bi im na svijet trebala stići djevojčica, a na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pokazala trudnički trbuščić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marijana je uživala voditi 'Ljubav je na selu'</strong></p><p>Pozirala je na plaži u ljetnoj haljini nasmijana od uha do uha.</p><p>- Leptirić na pustoj pješčanoj plaži. Trudna sam devet mjeseci - napisala je Marijana u opis fotografije.</p><p>Njezini pratitelji u komentarima su joj pisali emotikone srca te radoznalo ispitivali kada je termin. No voditeljica nije odgovorila na pitanje pa za sada to ostaje tajna. Već je dovoljno otkrila kako prinova stiže svaki tren.</p><p>Zbog trudnoće je morala odustati od vođenja showa 'Život na vagi'. No, još je uvijek tajna kome je prepustila svoju voditeljsku palicu.</p><p>- Nimalo mi nije bilo teško, najviše zato što sam kandidate ostavila u najboljim rukama. Osoba koja me zamijenila bila je i moj odabir. Po meni najlogičniji. Kad sam predložila producentu Vanji Meandžiji moju zamjenu, samo se nasmijao. On ju je, naime, već kontaktirao - rekla je Marijana za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3860386/marijana-batinic-ekskluzivno-otkriva-detalje-o-svojoj-zamjeni-ali-i-kandidatima-5-sezone-zivota-na-vagi-to-su-sjajani-ljudi-spremni-uci-u-zrvanj/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Marijana i marketinški stručnjak Pašalić u vezi su od 2011., a vjenčali su se početkom 2015 godine. Svadba je bila u najužem krugu obitelji i prijatelja na zagrebačkom Gornjem gradu. Marijani je kuma bila dugogodišnja prijateljica <strong>Petra Nižetić</strong>, a Mateju je kum bio prijatelj <strong>Vladimir Arlović</strong>. </p>