Marijana opet ljubi Hakiju, a Nikolina u nikad kraćoj minici

U večerašnjoj epizodi kod Hakije Špage (41) u Konjicu u Bosni i Hercegovini je na rasporedu veliki tulum na koji stižu i njegovi prijatelji, a raspoložena Marijana Črlenec (28) ponovno će pred Nikolinom Sajević (18) strastveno ljubiti farmera.

Foto: Tea Belak

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hakija je djevojke želio razveseliti tulumom pa je kupio ukrase i zamolio ih da urede sobu za tulum.

Foto: RTL

- Napravio sam to da vidim koliko su kreativne - otkrio je farmer. No, ukrase koje je kupio cure su proglasile dječjim, a Nikolina je komentirala Marijanino ponašanje budući je ona odmah krenula uređivati sobu.

Foto: RTL

- Marijana se, naravno, popela u štiklama na kauč da može svoje dupe pokazati Hakiji. Mora pokazati da je prava mačka, napredna u svemu, spretna, popularna mačka, more sve, da dokaže da je stvorena za Hakiju. Meni je to presmiješno - rekla je Nikolina te dodala da to rade samo očajnici. Ubrzo je i ona pokazala da na sebi ima nikada kraću suknju koju je stalno morala povlačiti prema dolje.

Foto: RTL

Marijana se, pak, branila da nije znala kako bi drugačije objesila ukrase jer je niska.

Foto: RTL

Gorana će Dušanu gatati iz šalice kave, a posebno zanimljiva bit će predviđanja koja se tiču njihove zajedničke budućnosti.

U Donjoj Jelenskoj opet će zaiskriti između Tatjane i Marijane, pa će Miro jednu od njih povesti na razgovor nasamo kako bi ju smirio. Bahra i Valter uživat će u romantičnom spoju, a neće trebati dugo da potegnu temu o zajedničkom životu.

Josip će ponovno izjaviti ljubav Gabrieli, no ovaj put spreman je za korak dalje pa će joj iz vedra neba priopćiti: 'Želim upoznati tvoje roditelje!'

POGLEDAJTE VIDEO: