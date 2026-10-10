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Marijana Mikulić jubilarnu 50. izvedbu autorske monodrame izvela pred više od 600 ljudi

Piše 24sata,
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Marijana Mikulić jubilarnu 50. izvedbu autorske monodrame izvela pred više od 600 ljudi
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Foto: Press
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Publika je reagirala od prve do posljednje scene. Smijeh se izmjenjivao sa suzama, pljesak je prekidao izvedbu, a na kraju je dvorana ustala i stojećim ovacijama pozdravila Marijanu Mikulić

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Autorska monodrama "Mare #ženamajkaglumica" glumice Marijane Mikulić u petak je navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru odigrana pedeseti put, pred više od 600 gledatelja.

Publika je reagirala od prve do posljednje scene. Smijeh se izmjenjivao sa suzama, pljesak je prekidao izvedbu, a na kraju je dvorana ustala i stojećim ovacijama pozdravila Marijanu Mikulić.

Foto: Press

- Mislila sam da ću na pedesetoj izvedbi biti mirnija, ali kad sam izašla pred pun zadarski HNK, imala sam tremu kao da je prva. Kad je publika ustala, pljesak, ljudi koji prilaze, suze, zagrljaji.. U takvom trenutku samo pokušavaš upiti sve što se događa i biti zahvalan - rekla je glumica.

Jubilej je obilježen na neuobičajen način. Umjesto svečanog domjenka s poznatim licima, Mikulić je odlučila slaviti s onima koji predstavu.

- Nisam htjela zvati slavne. Htjela sam ovo proslaviti s vama, s ljudima koji kupuju moje karte. Nisam ja ta koja rasprodaje dvorane, vi ste ti koji rasprodajete moje dvorane. Imala sam potrebu zahvaliti vam baš ovako, da zajedno nazdravimo uz tortu - poručila je publici.

Foto: Press

Nakon predstave gledatelji su je grlili, mnogi u suzama, a gotovo svi su se htjeli fotografirati s njom. Među publikom se našlo i jedno posebno iznenađenje: na predstavu je, sa suprugom, došla glumičina krsna kuma, koju nije vidjela godinama.

- 'Mare' je autobiografska monodrama koju je Marijana Mikulić napisala i izvodi sama. Kroz humor, samoironiju i iskrenost progovara o majčinstvu, braku, odnosima muškaraca i žena te pokušaju da se uskladi obitelj, posao i vlastite potrebe, ne skrivajući ni one teže, intimne trenutke. Od premijere u zagrebačkom Lisinskom, gdje je dosad rasprodano 18 izvedbi, predstava je obišla gradove diljem Hrvatske i BiH. Dosad ju je pogledalo gotovo 20.000 ljudi.

Foto: Press

Pedeseta izvedba u Zadru potvrdila je ono što publika ponavlja nakon svakog izvođenja: "Mare" nije samo predstava koja nasmijava. To je večer nakon koje ljudi izlaze lakši, ali i duboko dirnuti.

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