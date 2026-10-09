Marijana Mikulić otkrila koliko ima kilograma: 'Udebljala sam se 7 kila, spavam 2-3 sata...'

Ja 71 kilogram imam natašte. Doručkovala sam voće, ručam varivo, nekako sumnjam da ću tako i večerati, napisala je glumica Marijana Mikulić (44) nedavno na Instagramu i pokazala jelo koje je ručala.

Foto: Instagram

O svojoj težini otvoreno je govorila i prije nekoliko mjeseci. Tad je priznala da joj ljeto nije prošlo onako kako je zamišljala. Planirala je više odmarati, šetati, plivati, zdravije jesti i posvetiti se sebi, no svakodnevne obveze i stres pokvarili su joj planove.

- Udebljala sam se sedam kila, spavam najduže 2-3 sata u komadu. Jedem puno slatkog, mliječnog, stresiram se, nerviram se... - priznala je tad pratiteljima.

Foto: Instagram

Osim o kilogramima, Marijana na društvenim mrežama često govori i o obiteljskom životu. Sa suprugom Josipom Mikulićem ima trojicu sinova, Ivana, Andriju i Jakova. Njihovu najmlađem sinu dijagnosticiran je autizam, a glumica redovito dijeli iskustva s njegovim odrastanjem, terapijama i svakodnevnim izazovima. O toj temi priprema i dokumentarni film 'Jaki, plavi superjunak', kojim želi približiti život djece s autizmom i njihovih obitelji.

Marijana i Josip nedavno su proslavili i 21. godišnjicu braka. Josip se tom prilikom prisjetio njihova prvog susreta na svadbi u Hercegovini.

- Moju dragu sam prvi put upoznao u hercegovačkim svatovima moje rodice Mirne iz Potkraja, na Kočerinu, u svatovskoj sali ‘Kod Vranćine‘, za vrijeme svakogodišnjeg ljetovanja u Hercegovini. Iako sam odmalena odrastao u Njemačkoj, u Širokom Brijegu sam rođen, a baš na Kočerinu kršten - napisao je Josip pa nastavio:

- Iako su naše babe bile udaljene tek nekih stotinjak metara jedna od druge, nikada se prije nismo sreli. Pri kraju svatovskog derneka (i nakon što sam ispucao svo svoje plesačko umijeće - tada a i danas još uvijek A1) smo razmijenili brojeve. No, nije mi se javljala ni na jednu moju poruku kada sam se vratio u ZG, pa sam u jednom trenutku i prestao tipkati. Jasno, bio sam bediran, ali sa 20 i nešto godina smjestiš na svoje mjesto.

Tek kad su se godinu dana poslije ponovno sreli na drugoj svadbi, shvatio je da je pogrešno zapisao njezin broj.

- Nakon te večeri, 7. kolovoza 2004., smo prohodali, mrvicu više od godinu dana prije nego što smo se vijenčali (a između toga napravili valjda 20k km Globtourom). A tu večer, toj jest jutro, kada smo se razišli nakon svadbe vozio sam se, presretan, u autu moga staroga od Kočerina do Posušja, par puta gore dolje sve do zore. Vrtila se jedna kaseta, stari ju je valjda kupio, a ja sam stalno vraćao na jednu pjesmu Nine Badrić, Moja ljubav. A do prije par tjedana nisam ni znao koja je to pjesma, nego je čuh na radiju, vratilo me u prošlost, pa shazam…. - prisjetio se Josip.

Glumica je svoja iskustva s brakom, majčinstvom i karijerom pretočila i u monodramu 'Mare #ženamajkaglumica'.

- Na pozornici iznosim priču koja polazi od mog života, ali ona vrlo brzo prestaje biti samo moja. Brak, djeca, posao, roditeljstvo, osjećaj da smo se u svim obavezama negdje izgubili i stalni pokušaj da budemo dobri svima oko sebe iskustva su s kojima živi mnogo ljudi. Zato mi je važno da u predstavi postoji humor, baš kao i u životu. U jednom trenutku čini se da se sve ruši, a već u sljedećem pronađemo razlog za smijeh. Nisam željela da publika samo promatra moje probleme, nego da u njima prepozna dio vlastitog života, nasmije se, možda pusti i koju suzu te iz dvorane izađe barem malo rasterećenija - istaknula je ranije Marijana.