Marijana Mikulić emotivno: 'Nakon današnje procjene sina sam potonula, baš težak dan'

Glumica Marijana Mikulić (40) na Instagramu je iskreno progovorila o napretku njenog sina Jakova, za kojeg je još ranije rekla da ima problema u razvoju.

- Svaka nova institucija znači novu obradu od strane niza stručnjaka, da bi se dobio neki uvid i timski zaključak. Različita mjesta različita vrsta rehabilitacije - zato više mjesta. Ali svaka nova procjena je ogroman stres za mene, napor za njega, jako često suze, moje, njegove. S druge strane empatije nekad manje, nekad više. Ali proces je svejedno svaki put bolan - započela je Marijana.

- Iako sam već prilično došla do stupnja - ok i to smo odradili, idemo dalje. Svaki put stišće u prsima, grč u želucu. Napredak vidljiv, ali sve procjene idu u istom, plavom smjeru. Većinu dana se držim, želim to gledati kao dar, postoji razlog zašto baš on, zašto baš ja. Uostalom ima ljudi kojima je puno teže, u svakom smislu - dodala je glumica.

- Ali svejedno, evo, nakon današnje procjene sam potonula. Sutra će biti bolje, sigurna sam. Ali danas je bas težak dan. Šaljem ljubav svim plavim mamama ma gdje bile, i grlim vas toplinom tisuću sunaca, znam da vam treba - zaključila je Mikulić.

Podsjetimo, Marijana je prošle godine podijelila na društvenim mrežama da njezin sin ima poteškoća u razvoju i u nekoliko navrata je pisala kako se nosi s time.

- Moj Jakov ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori. Pola godine se čeka termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače valjda ide to i do godinu dana. Nećemo nikog tražiti da gura - napisala je tada te dodala kako joj je jako teško zbog svega.

Mikulić je u travnju ove godine napisala pismo za 24 sata za roditelje koji se nalaze u sličnoj situaciji poput nje i supruga. Naime, iako njezin sin nije dobio dijagnozu, sumnja se na spektar autizma.

- Jaki nema ni dijagnozu na papiru. Ima izraženu sumnju na spektar, jer je još tada bio premali da se postavlja dijagnoza. A mi od tog trenutka nismo niti išli ganjati točnu dijagnozu, nego smo se fokusirali na to da nađemo najbolji način da ga pokušamo izvući iz njegovog malog svijeta u ovaj naš - započela je Marijana u pismu.

Pismo možete pročitati OVDJE.

