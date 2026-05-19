Marilyn Monroe i večer koja je ušla u legendu: "Happy Birthday, Mr. President"

Piše Đurđica Sarjanović,
Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

U uskoj, svjetlucavoj haljini boje kože, koja je djelovala gotovo prozirno pod reflektorima, Marilyn je polako prišla mikrofonu i zavodljivim glasom izgovorila riječi koje će postati besmrtne: "Happy Birthday, Mr. President".

Bila je to večer glamura, politike i Hollywooda koja će desetljećima kasnije ostati jedan od najpoznatijih trenutaka američke pop kulture. Kada je Marilyn Monroe 19. svibnja 1962. godine zakoračila na pozornicu njujorškog Madison Square Gardena, dvoranom je zavladala potpuna tišina. U uskoj, svjetlucavoj haljini boje kože, koja je djelovala gotovo prozirno pod reflektorima, Marilyn je polako prišla mikrofonu i zavodljivim glasom izgovorila riječi koje će postati besmrtne: "Happy Birthday, Mr. President".

Taj nastup, posvećen tadašnjem američkom predsjedniku Johnu F. Kennedyju, ušao je u povijest kao jedan od najpoznatijih televizijskih trenutaka 20. stoljeća. Iako je trajao svega nekoliko minuta, spoj Marilynine karizme, glasa i energije stvorio je prizor koji se i danas prepričava.

Godinama kasnije otkriveni su rijetki razgovori koje je Monroe vodila s urednikom časopisa Life, Richardom Merymanom, prenosi časopis People. Upravo kroz te ispovijesti javnost je dobila uvid u njezine osjećaje neposredno prije legendarnog nastupa. Marilyn je priznala kako ju je u trenutku izlaska na pozornicu preplavila velika nervoza.

- Zavladala je potpuna tišina. Nisam mislila da će išta izaći iz mene. Kad sam došla do mikrofona, duboko sam udahnula i pomislila: "Evo, krećemo!" - prisjetila se glumica.

U jednom trenutku kroz glavu joj je prošla i misao koja danas zvuči gotovo proročanski: "Otpjevat ću ovu pjesmu pa makar mi bila posljednja stvar koju ću ikad učiniti".

Samo nekoliko mjeseci kasnije, u kolovozu iste godine, Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svom domu u Los Angelesu. Službeni uzrok smrti bilo je trovanje barbituratima, no okolnosti njezine smrti i danas izazivaju brojne rasprave i teorije.

Večer u Madison Square Gardenu dodatno je obilježila i slavna haljina koju je Marilyn nosila. Riječ je o pripijenoj kreaciji ukrašenoj tisućama kristala, koja je izgledala kao da je sašivena izravno na njezinu tijelu. Haljina je izazvala šok u tada konzervativnoj Americi i postala jedan od najpoznatijih modnih komada u povijesti Hollywooda.

Nakon nastupa održan je prijem na kojem je Monroe razgovarala s predsjednikom Kennedyjem i njegovim bratom Robertom F. Kennedyjem. Prisjetila se kako joj je upravo susret s Robertom Kennedyjem donio osjećaj opuštenosti u atmosferi punoj političkih uzvanika i slavnih ljudi.

Na događaj je dovela i svog bivšeg svekra Isidorea Millera, oca književnika Arthura Millera, s kojim je nekoć bila u braku. Marilyn je kasnije rekla kako je željela da Isidore doživi trenutak koji će pamtiti cijeli život.

Iza glamura i osmijeha, Monroe je u intervjuima otvoreno govorila o teretu slave. 

- Ljudi uzimaju dijelove vas - rekla je iskreno, opisujući koliko ju je život pod svjetlima reflektora emocionalno iscrpljivao. O svojoj reputaciji seks-simbola govorila je bez gorčine, ali i bez iluzija. 

- Ako već moram biti simbol nečega, radije neka to bude seks nego neke druge stvari od kojih rade simbole - govorila je. 

Marilyn Monroe jedna je od najvećih ikona svih vremena. Njezin nastup za Kennedyjev rođendan danas nije samo povijesni trenutak showbiza, nego i simbol jedne ere u kojoj su se politika, slava i Hollywood ispreplitali na način koji je djelovao gotovo filmski.

