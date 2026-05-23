Ekipa sa seta popularne serije jučer je ponovno bila na okupu, no ovog puta ne zbog snimanja
Marin Klišmanić iz 'Divljih pčela' rekao sudbonosno 'da'!
Marin Klišmanić (30), talentirani glumac koji je osvojio srca publike ulogom Marka Vukasa u hit seriji 'Divlje pčele', uplovio je u bračnu luku. Jučer je pred oltarom izgovorio sudbonosno 'da' svojoj izabranici, zagrebačkoj vizažistici Katarini Baković.
Sretnu vijest s obožavateljima je na svom Instagram profilu podijelio Marinov kolega sa seta, Davor Pavić, kojeg publika pamti po ulozi Milana Čavke.
Davor je kroz nekoliko emotivnih i zabavnih videa dočarao djelić atmosfere s vjenčanja. Na snimkama vidimo presretne mladence ispred crkve, okružene najmilijima, kako pjevaju i plešu ne skrivajući osmijehe s lica.
"Oženili smo te, rođak", simpatično je napisao Davor u opisu jednog od videa.
Davor je, osim zaljubljenih mladenaca, snimio i svadbeni stol na kojem su bile razbacane fotografije ekipe sa seta, uz pjesmu 'We Are Family'.
