Marin Klišmanić iz 'Divljih pčela' rekao sudbonosno 'da'!

Marin Klišmanić (30), talentirani glumac koji je osvojio srca publike ulogom Marka Vukasa u hit seriji 'Divlje pčele', uplovio je u bračnu luku. Jučer je pred oltarom izgovorio sudbonosno 'da' svojoj izabranici, zagrebačkoj vizažistici Katarini Baković.

Sretnu vijest s obožavateljima je na svom Instagram profilu podijelio Marinov kolega sa seta, Davor Pavić, kojeg publika pamti po ulozi Milana Čavke.

Davor je kroz nekoliko emotivnih i zabavnih videa dočarao djelić atmosfere s vjenčanja. Na snimkama vidimo presretne mladence ispred crkve, okružene najmilijima, kako pjevaju i plešu ne skrivajući osmijehe s lica.

"Oženili smo te, rođak", simpatično je napisao Davor u opisu jednog od videa.

Foto: Instagram/davorpavic_

Davor je, osim zaljubljenih mladenaca, snimio i svadbeni stol na kojem su bile razbacane fotografije ekipe sa seta, uz pjesmu 'We Are Family'.