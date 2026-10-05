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Marin Miletić i Kristina Krepela se vjenčali! On se kratko oglasio

Piše 24sata,
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Marin Miletić i Kristina Krepela se vjenčali! On se kratko oglasio
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Kristina Krepela i Marin Miletić na dodijeli nagrada Elle Style Awards | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
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Da su saborski zastupnik i glumica u vezi se doznalo 2022. godine. Iako su isprva sve držali u tajnosti, s vremenom su počeli otvoreno pričati o vezi te često objavljuju zajedničke fotografije

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Već se neko vrijeme nagađa da se saborski zastupnik Mosta Marin Miletić vjenčao, i to s glumicom Kristinom Krepelom, s kojom je u vezi nekoliko godina. Sam Miletić je kratko prokomentirao nagađanja za portal Dijalog.hr. 'Prsten je vjenčani', rekao je na pitanje o komadu nakita koje nosi na ruci već neko vrijeme. 

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Međutim, više od toga nije htio komentirati. 'Informacije koje se odnose na moju privatnost podijelit ću onoliko koliko i druge uključene osobe to žele, a sada bih se ovdje zaustavio', rekao je. 

Glasine o tome da su se vjenčali počele su kružiti nedavno kada su njihovi pratitelji na društvenim mrežama i u javnosti primijetili prstene koje nalikuju vjenčanima. 

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Podsjetimo, da su glumica i saborski zastupnik zajedno se otkrilo 2022. godine. Iako su isprva sve držali u tajnosti, s vremenom su otvoreno govorili o vezi, a na društvenim mrežama često objavljuju i zajedničke fotografije.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Prije Kristine, Miletić je bio u braku sa suprugom Danijelom s kojom ima dvije kćeri, a koja je preminula 2021. godine. 

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