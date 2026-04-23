Marin u Milijunašu riskirao na pitanju za 5.000 eura, ali ipak pogriješio: Znate li odgovor?

U novom izdanju kviza Tko želi biti milijunaš? troje natjecatelja okušalo je svoje znanje. U igri "Najbrži prst" najbolji je bio Marin Bolanča (42) iz Rijeke.

Zapeo je već na sedmom pitanju koje se odnosilo na poeziju Antuna Gustava Matoša: "Željeznicu guta već daljina" posljednji je stih jedne Matoševe pjesme, a pitanje je glasilo: što se čuje u njezinu prvom stihu?

Ponuđeni odgovori bili su: A – topot, B – kreket, C – lavež i D – šapat.

Marin je najprije odlučio iskoristiti pomoć publike. Rezultati su bili podijeljeni – 27 posto glasova pripalo je odgovoru A (topot), nitko nije odabrao odgovor B (kreket), 45 posto publike odlučilo se za odgovor C (lavež), dok je 28 posto glasova pripalo odgovoru D (šapat).

Budući da ni nakon toga nije bio siguran, iskoristio je i džoker "pola-pola", nakon čega su preostali odgovori B i C. Odlučio se za odgovor C – lavež, koji se pokazao točnim, čime je osvojio 600 eura.

Na pitanju za prelazak drugog praga, vrijednom 5.000 eura, Marinov je put završio.

Pitanje je glasilo: "Na panoramu kojeg se grada pruža pogled s tvrđave Imperijal?" A - Dubrovnik, B - Hvar, C - Vis ili D - Opatija.

Iskoristio je i posljednji džoker "zovi", no ni on nije bio siguran – čak je nagađao da bi odgovor mogao biti Hvar. Marin se na kraju odlučio za odgovor C – Vis, koji se pokazao netočnim.

Marin je natjecanje završio s osvojenih 150 eura.

Leonard Stojkov (25) iz Zagreba, apsolvent multimedijskog računarstva, u slobodno vrijeme, kada nije posvećen fakultetskim obavezama, uživa u filmu, glazbi i sportu.

Na petom pitanju trebao je odgovoriti: razlikujemo laku i tešku… A - odbojku, B - košarku, C - atletiku ili D - nordijsku kombinaciju.

Leonard je dugo razmišljao, a potom je odlučio iskoristiti džoker "pitaj publiku". Njih 7 % odlučilo se za odgovor A - odbojku, odgovor B dobio je 0 %, za odgovor pod C glasalo je 76 %, te 17 % za odgovor pod D.

Prihvatio je njihov savjet i time osvojio 150 eura.

Na osmom pitanju za 1.000 eura iskoristio je džoker "zovi".

Pitanje je glasilo: stadion kojeg se kluba u Ligi prvaka službeno vodi pod drugačijim imenom nego u domaćem prvenstvu – Bayerna, Real Madrida, Liverpoola ili Paris Saint-Germaina?

Džoker mu nije znao pomoći. Natjecatelj se potom odlučio za odgovor B, koji se pokazao netočnim, te je natjecanje napustio s osvojenih 150 eura, ne iskoristivši pritom džoker "pola-pola".

Točan odgovor bio je Bayern.

Antonija Kanjer, rodom iz Zadra, živi i radi u Zagrebu kao magistra prava. U slobodno vrijeme uživa u hobijima poput kuhanja i čitanja.

U emisiji je točno odgovorila na pet pitanja i osvojila 150 eura, a svoj put prema milijunu nastavlja u sljedećem izdanju emisije.