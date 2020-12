U četvrtoj sezoni hit serije 'Crno-bijeli svijet', koju od 14. prosinca gledamo na HTV 1, cameo ulogu ima i Marina Perazić (62), pjevačica iznimno popularnog elektro pop benda iz osamdesetih Denis&Denis, čije brojne hitove pamtimo i danas.

Marina, koja se posljednjih godina često ne pojavljuje u javnosti, prihvatila je ulogu, iako joj je nedugo prije snimanja preminuo otac.

Sad joj je drago da glumi u seriji iako priznaje da dotad nije pogledala ni jednu epizodu hit serije koja evocira neke od najpoznatijih događanja osamdesetih. Marina tako glumi novinarku koja se pojavljuje na splitskom Poljudu u nogometnim svlačionicama.

- Iskreno, nedugo prije snimanja umro mi je tata, prijateljice su me nagovorile da pristanem na tu ulogu kako bih izašla iz te situacije u kojoj sam bila. Prijateljice su me vozile na set. Ja sam ih upozorila da će snimanje trajati jako dugo jer najviše čekaš kad se nešto snima, i u hladnom i na kiši, sve sam prošla. Toliko sam spotova snimila u dugogodišnjoj karijeri da nisam imala ni tremu zbog uloge. Drago mi je što sam pristala na ulogu iako sam, da tako kažem, imala specifičnu situaciju, nedugo nakon što mi je preminuo tata, ali moje frendice su veliki fanovi serije pa su me nagovorile da pristanem na tu ulogu - govori nam Marina Perazić.

Tako je s frendicama ipak krenula iz Rijeke, gdje živi, i u Zagreb na set stigla u poslijepodnevnim satima.

- Za sat vremena sam bila našminkana i odjevena. Svoju garderobu imam u seriji. Uvijek nosim svoju garderobu kad se nešto snima, a i bila je prigodna. Sljedećih sati smo čekali, oko ponoći se snimala moja scena, koju smo zgotovili za dva sata jer se snimala iz raznih uglova. Stigle smo nazad u Rijeku u četiri ujutro. Moram naglasiti i da sam dobila honorar, što je u ovom trenutku u kojem je moja struka bez honorara jako važno - ističe Marina.

Osamdesetih je bila velika zvijezda i seks-simbol, a ona pak ističe da je slava nikad nije zanimala.

- Sretna sam što sam živjela u to vrijeme. To su bila fantastična vremena. Imala sam karijeru mimo svih mojih očekivanja. Iako sam samo htjela pjevati, da ljudi vole moje pjesme, no desila se slava koja mi nije odgovarala. Samo sam htjela normalno hodati po ulici, a ne da komentiraju moj privatni život i moj izgled, što mi i danas smeta. Oduzeto mi je pravo da starim. Otkad sam postala popularna, ja od toga bježim. Nekima je to duševna hrana, ali meni je teret, taj nedostatak privatnosti - zaključila je Marina Perazić.

'O-u-o, je-je, sada pratim ritam tvoj', pjevala je i glumica Nadia Cvitanović (31) iz Splita, koja u seriji pak glumi Marinu, koju je i upoznala na setu.

- Radi se cameo ulozi, a za pripremu sam gledala Marinine intervjue, nastupe i spotove grupe Denis&Denis - kaže Nadia.

S dragom i spontanom Marinom, kako je opisuje mlada splitska glumica, razgovarala je na setu o kultnoj glazbenoj sceni osamdesetih.

- Volim glazbu ovoga dua i zato me jako obradovala ta prilika da utjelovim pjevačicu Marinu Perazić. Bio mi je užitak razgovarati s njom i saznati više o glazbenoj sceni osamdesetih. Drago mi je da sam barem u fikciji, na trenutak, bila dio toga, u seriji ‘Crno-bijeli svijet’ - zaključila je Nadia.