Marinela dan provela s Lukom, sušio joj kosu i zbog nje obuo štikle: 'Bilo je ozbiljnog flerta'

On zna tko je on i što je. I to me nervira. Najradije bih njega odmah izbacila zato što je toliko samouvjeren. Ne mogu podnijeti kad je netko gori od mene, rekla je Marinela iz emisije 'Pet spojeva tjedno'. Odmah nakon buđenja Marinela je okupila svoje dečke kako bi ih obavijestila da će dan provesti na bazenu, a onda im i zamjerila kako nisu dovoljno uredni, što je naljutilo Luku P.

Marinela i Dominik su se odvojili kako bi porazgovarali. ''Ne gledamo ga kao konkurenciju… To je kao neko najčvršće prijateljstvo'', nisu bili u brizi ostali dečki. Luka P. i Dominik natjecali su se u plivanju, a Luka je glatko pobijedio. No unatoč pobjedi, kao osobu koju vodi na spoj Marinela je odabrala Dominika.

''Na bazenu se najviše trudio oko mene, što mi je znak da pokažem dečkima da ako se trudiš oko mene, da ćeš dobiti moje vrijeme'', poručila je. ''Time ga je htjela utješiti što je izgubio, da se osjeća bolje'', uvjeren je bio Luka P. Marinela je priznala Dominiku da nije znala gaji li neke osjećaje prema njoj.

- Iz ovog super prijateljstva može nastati jako puno toga. Ali da se nešto mijenja, definitivno se mijenja - rekao je Dominik, a 'kemiju' mu je potvrdila i Marinela. Nakon zajedničkog ručka Luka P. je podbo Marinelu kako je pobijedio, a nije dobio nikakvu nagradu: ''Tražio sam nagradu… Mora primijetiti da sad ona meni mora dati malo pažnje''.

Dominik i Luka K. poslijepodne su proveli odmarajući, a Luka P. i Marinela u zajedničkom druženju. Marinela ga je zamolila da joj osuši kosu.

- Htjela sam nasamo biti s njima da vidim hoće li se potruditi - bila je zadovoljna Marinela. Luka joj je ponovno predbacio što je vrijeme na bazenu provela s Dominikom.

- Kod mene bitno da postoji klik, ljubav dođe… A s njom definitivno postoji klik - priznao je Luka P. ''Ovo je bio prvi ozbiljniji flert i drago mi je da je došlo do toga. Sviđa mi se Luka i ne mogu to sakriti'', rekla je Marinela. ''Bi li mogao izlaziti samo sa mnom? Bi li imao potrebu?'' pitala ga je.

- To moram vidjeti sam sa sobom - odugovlačio je s odgovorom, dok je Marinela zaključila da nije spreman za ozbiljnu vezu.

A kad je stigla večer, Marinela je dečkima pripremila iznenađenje - hodat će prvom modnom pistom, i to u štiklama, s krunom na glavi i u ženskoj odjeći. ''Dokrajčila me danas'', Luka P. je bio u šoku, no hrabro je prionuo zadatku.

- Ovo je test koliko su sigurni sami u sebe - poručila je Marinela zadovoljna izvedbama, a pobjednikom ovog zadatka proglašen je upravo Luka P., koji je priznao da je sve to napravio samo zbog nje. A nakon smijeha i zabave, Marineli je ostao najteži zadatak dana - tko odlazi iz showa?

Luka P. priznao joj je da mu je teško pričati o osjećajima kad su oko njih kamere, no ona je vrijedna njegovog truda i pažnje, a slično je ponovio i Luka K. Dominik joj je rekao da ima ih nakon ovog showa vidi skupa. ''Prošlost je presudila u sadašnjosti'', najavila je Marinela svoju odluku pa izbacila Luku Kukolja kojeg je znala otprije, no to mu nije pomoglo da ostane u kući.

''Nije mi drago… Nema razloga ni za kakvom ljubomorom'', poručio je prije odlaska pa dodao da bi, da može sada, njoj posvetio više vremena te da misli kako je Luka P. favorit. Marinela je večer završila upravo u Lukinu zagrljaju…

