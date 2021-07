Prije nego što je započela solističku karijeru i očarala publiku svojim hitom 'Iza ponoći', Marinela Jantoš Ella bila je članica sastava "Koktel" i "C'est la vie", s kojima je nastupala po Europi.

Početkom 1993. vraća se u Hrvatsku i s producentom Draženom Stojčevićem snima dance album koji je objavljen 1995. godine. Drugi je objavila tek deset godina kasnije, a 2012. snima snima singl Maza. Dvije godine kasnije s Mineom i Ivanom Banfić odlazi na turneju 'Sjećanje na devedesete'.

Sad se Ella na scenu vraća novim singlom, ali i novim estradnim imenom.

- Dobro, opet je o nekoj neprospavanoj noći riječ u svakom slučaju, ali moj aranžer i prijatelj Ivan Selak savjetovao mi je da promijenim ime u Midnight Ella - rekla je za In Magazin.

Ellin vokal svojedobno je očarao i slavnog klavijaturista Duran Durana Nicka Rhodesa, koji joj je ponudio suradnju, no njegov poziv u Englesku je odbila.

- Možda to ne bi trebalo tako spominjati da sam to propustila. To znači o tebi da na neki način priznaješ da si glup. Nisam imala vjetar u leđa, nisam znala kako to izvesti niti sam imala novca da odem u London deset dana ili na neko vrijeme. Možda mi je žao zbog toga - kaže.

Kasnije je ipak otišla u Englsku, no ne u studio slavnog glazbenika.

- Prije nekih pet godina sam bankrotirala do daske. Došlo mi je do problema, računi, ovrhe, cirkusi... i onda mi se pružila prilika - ispričala je.

Podsjetimo, prije godinu dana ispričala nam je kako izgleda njezin život.

- Krpam se jer doslovno je tako. Kad zagusti odem tamo, javim se agenciji da sam dostupna. Sad sam bila tri i pol mjeseca tamo. Ne volim taj posao, ali je ok utoliko što imam vremena za sebe. Isfurala sam vojnički stil, ne pijem, ne pušim, vježbam, spremam pjesme. Sad su me dva krpelja ugrizla za dupe. Stalno me nešto grize - rekla je Ella, koju je svojedobno za glavu ugrizao konj dok je volontirala na Gornjem Bukovcu. Nakon toga je od infekcije gotovo umrla.

Iako zbog posla njegovateljice danas živi na relaciji Hrvatska - Engleska, trajni odlazak iz Hrvatske ne dolazi u obzir.

Iako je devedesetih bila prava zvijezda, slava joj nikad nije udarila u glavu. Kad je zagustilo, radila je kao konobarica.

- Ja sam radila u jednoj udruzi kao konobar, a meni frajer nije htio uzeti cugu, rekao je da je on moj obožavatelj i da on ne može da ja njega poslužim - prisjetila se

Nedavno je pjevačica ostala bez oba roditelja, no snagu joj daje njezina kćer Rozi (13). Od Elle je djevojčica naslijedila glazbeni talent.

- Talentirana je, ali ne radi ništa u vezi s tim. Ne njeguje to, osim što kod kuće pred ogledalom odradi TikTok i te fore. Ljuti me što se tome ne posveti malo ozbiljnije. Čuje nekoliko puta pjesmu, otpjeva je, interpretira savršeno. Normalno da bih voljela da se bavi glazbom, ali što ću - priznaje Ella.