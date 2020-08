Marino nakon 'kraha' sa Sarom: 'Ona je predobra, nisam za nju'

Sara je prethodno naglasila kako je upravo ona okončala tu vezu, iako nije htjela pretjerano govoriti o tome. Sad je Marino ispričao kako mu nedostaje Sara, ali da je među njima gotovo i neće se pomiriti

<p><strong>Sara Sitarić </strong>(19) i <strong>Marino Marušić </strong>(26) sudjelovali su u četvrtoj sezoni reality showa 'Život na vagi'. Tamo su se zaljubili jedno u drugo te započeli vezu koju su održavali na daljinu. No, romansi je ipak došao kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara i Marino su se vidjeli nakon tri mjeseca karantene</strong></p><p>Sara i Marino prekinuli su prije tri tjedna.</p><p>- Da, prekinuli smo. Na daljinu je malo zafrknuto održavati vezu. A ona ima i faks koji je sad upisala i fokusirana je na to - komentirao je Marino za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3874506/-3874506/" target="_blank"> RTL.hr</a>. Marino je, inače, iz Zadra, dok je Sara u Ladimirevcima te su se zbog toga rijetko viđali. </p><p>Sara je prethodno naglasila kako je upravo ona okončala tu vezu, iako nije htjela pretjerano govoriti o tome. </p><p>- Vrijednosti su nam se razišle, moj fokus je sad maksimalno na faksu, a on je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju i zato sam osjećala da je ispravna stvar prekinuti taj odnos - ispričala je Sara za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3874450/sara-iz-zivota-na-vagi-otkrila-za-rtlhr-marino-i-ja-vise-nismo-skupa/" target="_blank">RTL.hr</a>.</p><p>Marinu, pak, nedostaje bivša djevojka, za koju ima samo riječi hvale.</p><p>- Ona je dobra cura, predobra. Nisam ja za nju. Nedostaje mi, ali i ja sad puno radim pa ne mislim toliko o tome - priznaje Zadranin, koji je siguran da nema šanse da se pomire.</p><p>- Mislim da je to gotovo. Ne mogu sad razmišljati o tome kad smo tek završili, tko zna, možda se nekad i pomirimo, ali trenutačno je ovako - kaže Marino. </p>