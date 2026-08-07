Marino Vrgoč: 'Volio bih snimiti duet s Jakovom Jozinovićem'

Mladi i talentirani Marino Vrgoč (10) nakon pobjede na prvom The Voice Kids Hrvatska i Dječjeg Eurosonga u Gruziji ljeto provodi radno, pjevajući za razne prigode diljem Lijepe naše. 'Uhvatili' smo ga prije jednog nastupa pa nam je otkrio kakvi su mu planovi, stigne li odmoriti te kakvu su mu želje za budućnost.

- Ovo ljeto koristim za kupanje i odmor, ali često imam i nastupe. Ponekad odem kod sestre u Čapljinu, ona se udala tamo, a odem i u Zaostrog gdje imam brod, s njim često isplovim, čak i lovim ribu i lignje. Jednom sam uhvatio jako veliku lignju, jedva sam je izvukao, baš je bila ogromna - životopisno nam opisuje svoje ljetne avanture Marino. No odmor svako malo prekine zbog nekog nastupa.

Foto: Petra Ivanišević

- Što se tiče pjevanja, poseban mi je bio nastup u Kninu dan prije obljetnice Oluje, bilo je baš dobro. A na samu Oluju sam pjevao u Gradcu, gdje sam također uživao. Prije toga sam bio na festivalu Od 2 do 2 u Pločama, na Glasu Ploča, u Opuzenu na Zvjezdicama i na Glasu Neretve u Metkoviću. Do kraja ljeta imam još par nastupa, a bit ću i na Vinkovačkim jesenima, jako se veselim tome - govori nam Marino koji uživa i dok pjeva duhovne pjesme.

- Pjevao sam i na koncertima Progledaj srcem i Krist na žalu, to mi je uvijek posebno, probudi se Duh sveti u meni, jednostavno volim Boga i vjeru - naglašava te dodaje kako ipak očekuje da će se do kralja ljeta još malo odmorit.

Dok smo razgovarali, pokraj nas se stvorio red djevojčica koje su se željele fotografirati s njim, crveneći se dok ga gledaju.

- Navikao sam na to da sam poznat, da se ljudi žele fotografirati sa mnom, nije mi to teško. Volim sve to, sad me često i cure pitaju za sliku. Ali ja imam svoju curu već dugo, moju Josipu, i njoj sam vjeran, kao i ona meni. Njoj ne smeta kad se ja slikam s drugim curama, zna da je to dio slave i da to moram raditi - objasnio nam je vrlo ozbiljno.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Trenutno ne radi na novim pjesmama, no ovog je ljeta imao jednu lijepu suradnju.

- Za sada ne pripremam nove pjesme, ali s Marom Murtezani iz Opuzena koja je bila u drugoj sezoni The Voice Kids Hrvatska sam pjevao duet na Glasu Ploča, pa ćemo to vjerojatno objaviti na YouTube-u - otkriva nam.

Dodaje kako je u zadnje vrijeme često pjevao na istim koncertima s našim poznatim pjevačima, a neki su ga se posebno dojmili.

- S nekima bih u budućnosti volio snimiti duet. Recimo htio bih s Jakovom Jozinovićem, s njim sam pjevao u Areni. Također sam upoznao Petra Dragojevića i volimo bih i s njim zapjevati - iskreno nam kaže.

Prisjeća se i Dječjeg Eurosonga na kojemu je bio u prosincu prošle godine, kada je nakon 11 godina Hrvatska imala svog predstavnika na tom velikom natjecanju.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Nakon povratka iz Gruzije s Dječjeg Eurosonga ostao sam u kontaktu s nekim kolegama i kolegicama iz drugih država, imamo se na društvenim mrežama. A zauvijek ću pamtiti druženja i što sam malo naučio pričati španjolski - govori nam.

A pamtit će Marino još dugo i svoje prijatelje iz nižih razreda osnovne škole, koji su sada iza njega.

- Četvrti razred je prošao super. Imao sam dosta petica pa sam na kraju i prošao s pet. Na jesen krećem u peti razred, sve se mijenja. Neću više imati svoju dragu učiteljicu nego dolaze nastavnici i nastavnice, a imat ću razrednicu ili razrednika. Upoznat ću i neke nove prijatelje, jer se za peti razred miješa više bivših razreda, a neki moji prijatelji možda više neće biti sa mnom u klupama - objašnjava nam Marino te dodaje kako se veseli novim predmetima.

- Najviše povijesti, to me baš zanima - zaključio je nadareni Marino.