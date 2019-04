Mario (26) iz 'Života na vagi' napokon spalio svoje izgovore

Nažalost radi ozljede noge, u showu nisam mogao sa ostalim kandidatima zapaliti svoje izgovore na vrhu brda. To mi je teško palo i dugo vremena sam smišljao kako bih i na koji način ostvario svoju želju da ih se i simbolično riješim. Danas sam tu želju napokon ostvario - pješačio sam na vrh Sljemena jednom od najtežih staza i gore zapalio svoje izgovore. Osjećaj je nevjerojatan, osjećam se ponosno, zahvalno, sretno i spremno za nove izazove! 💪🏻🙏🏻 #noexcuses #nemaizgovora #novipočetak #newstart #zivotnapromjena #zivotnapobjeda #zivotnavagi #sretan #zahvalan #fitness #workout #hiiking

