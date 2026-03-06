Mario Krog je pobjednik 'Večere za 5': 'Baka će biti ponosna'

Posljednji dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' u Jakovlju je za ekipu kuhao sveučilišni nastavnik Albert Marinculić. Pobjedu je odnio Mario Krog, s osvojenih 79 bodova.

Za predjelo je domaćin pripremio razne povrtne namaze od domaćeg povrća i aromatični maslac u koji je umiješao razno jestivo cvijeće. Za glavno jelo pripremio je losos pečen u pećnici s povrćem kao prilogom. Tortu su domaćin i njegova supruga pripremali zajedno, a riječ je bila o zdravoj torti s batatom, orašastim plodovima, kokosovim maslacem i prirodnim zaslađivačima.

Domaćin je svoje goste dočekao uz svirače i sa spremim aperitivom. Gosti su dočekom bili oduševljeni.

- Đir u životu, muzika, ples, zabava, to mi je najljepše i baš mi je drago da sam došla tu - zadovoljno je komentirala Ana, a gosti nisu skrivali da su emotivni jer je posljednja večer druženja.

Mario je domaćinu donio na poklon svinjske nogice, koje domaćin voli jesti, ali koje će morati pripremiti nekad kad mu supruga ne bude kod kuće. Svojim gostima on je za predjelo poslužio nešto sasvim drugačije - čak desetak raznih vrsta povrtnih namaza.

- Izgleda bolje od mesa - komentirao je Mario, a Ana dodala: 'Ja u životu nisam takva jela vidjela, to je bilo predivno za vidjeti, kao slika, kao da je slikar.'

- Nisam nikad jela, to mi ej prvi puta u životu, i zadnji - komentirala je Mirjana, a Ana dodala kako je namaza bilo i ukusnih i onih manje ukusnih.

Domaćin je pripremio gostima male kutijice kako bi sami mogli odabrati sušeno jestivo cvijeće i bilje koje će ponijeti sa sobom kući, a Mario je za to vrijeme pripremao maslac sa začinskim biljem.

- Losos taman, savršeno pečen, super izgleda, jedino ne znam kamo je nestao prilog - komentirao je Mario.

Ekipa se složila i oko toga da glavno jelo nije bilo dovoljno slano. Mirjana nije ljubiteljica ribe pa je uglavnom jela kruh.

- Ja sam probala glavno jelo i nisam mogla - rekla je Mirjana.

- Torta izgleda spektakularno i odmah zamišljam da je puna šećera - komentirao je Mario, ali ostao razočaran jer torta nije bila toliko slatka koliko se nadao.

- Svaka njemu čast što se potrudio, ali možda mi nismo navikli na takvu hranu - rekla je Ana.

Za pripremljen jela Albert je dobio deset bodova od Marija, koji je rekao: 'Nezaboravno cvjetno iskustvo koje ću pamtiti zauvijek', kao i od Ane i Romine, a od Mirjane je dobio osam bodova.

Kako su se na večeri svi odlično zabavili i bili oduševljeni dočekom za atmosferu je Albert osvojio devet od Ane i deset od ostalih gostiju. Treće mjesto s osvojenih 75 bodova dijelile su Ana i Romina, Mirjana i Albert s osvojenih 77 bili su na drugom mjestu, a osvojenih 79 bodova, pobjedu je odnio Mario.

- Ja sam jako sretan i mislim da će baka biti jako ponosna što sam osvojio nagradu i što su gosti uživali na mojoj večeri - rekao je domaćin i obećao da će ponovno okupiti veselu zagorsku družinu.

