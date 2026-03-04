Obavijesti

'VEČERA ZA 5'

Mario Krog prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na sve...'

Mario Krog prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na sve...'
Foto: RTL

Za svoje goste pripremio je predjelo 'Oblječeni jastuki' (štrukle), glavno jelo 'Husni gulaš i šterc' - gulaš od krumpira, zelja, junetine, luka, bijelog vina, lovora i cimeta uz krumpirove žgance - te desert 'Trostruki fileki'

Admiral

Videoproducent Mario Krog prešao je u ovotjedno vodstvo! Oduševio je ekipu i za svoju večeru dobio je visokih 79 bodova! Dok je za hranu dobio 39 bodova, za atmosferu ga je ekipa nagradila s maksimalnih 40 bodova. Samo mu je Albert hranu ocijenio s 9, dok su dame suglasne - Marijeva jela su za 10!

- Atmosfera je bila na nivou, smijeh, zezancija... - jasna je bila Romina dok je davala desetku za atmosferu. Svi su se složili te je za atmosferu Mario dobio 40 bodova. 

ZAGORSKI TJEDAN U Večeri za 5 kuhat će Mario: Sve je zbunio nazivom deserta!
U Večeri za 5 kuhat će Mario: Sve je zbunio nazivom deserta!

Pripravu večere započeo je radom na desertu nazvanom 'Trostruki fileki', a nastavio glavnim jelom nazvanim 'Husni gulaš i šterc'. Šterc je zbunio većinu gostiju, a uskoro je Mario otkrio da su to krumpirovi žganci.

Foto: RTL

Marijev gulaš sastojao se od krumpira, zelja, junetine, luka, bijelog vina, lovora i cimeta. Za kraj, Mario se okrenuo pripravi predjela - 'Oblječeni jastuki'. Iza naziva skrivali su se štrukli.

- To će biti kuhani sirni štrukli - ocijenila je Mirjana.

Foto: RTL

Mariju je u pripravi stola pomogla baka, uz koju je dočekao goste. Oni su ga, pak, potpuno poštovali - stigli su retro odjeveni i oduševili se Marijevim imanjem. Uskoro su starinski automobil, baka i piće dobrodošlice oduševili goste.

- Mislim da sam ih oborio s nogu, štogod sad serviram - desetke će padati - otkrio je Mario. 

Foto: RTL

Uskoro je Mario ekipi poslužio predjelo, a Romina je dobila bezglutensku verziju.

- Jako to cijenim - otkrila je ona.

- Predjelo je bilo ukusno, mekano, lijepo, klizilo je niz grlo - dodala je.

- Pripremljeni s puno ljubavi - zaključio je, pak, Albert.

Dok je pripremao glavno jelo, Mario je ekipi osmislio sitnu aktivnost za goste - koji su dobili i male nagrade.

Foto: RTL

I u glavnom jelu se Mario pobrinuo za Rominu, baš kao i za ostatak ekipe.

- Lijepo je sve aranžirao i pazio na svaki detalj - pohvalila je Romina domaćina.

- Odličan, ne pamtim otkad nisam jela takav - dodala je Anica na gulaš.

- Oduševio me izbor začina koji nije baš uobičajen - zaključio je Albert. 

Foto: RTL

Osmislio je ekipi aktivnost i nakon glavnog jela, a za kraj stigao je desert, ukusna gibanica s tri punjenja. Uz desert, poslužio je i vruću tursku kavu, što je oduševilo ekipu.

- Odlično, bilo je top - komentirala je Romina. Uz divne poklone i komplimente, Mario je uspješno priveo večeru kraju!

Foto: RTL

Nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

