Mario Krog prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na sve...'

Videoproducent Mario Krog prešao je u ovotjedno vodstvo! Oduševio je ekipu i za svoju večeru dobio je visokih 79 bodova! Dok je za hranu dobio 39 bodova, za atmosferu ga je ekipa nagradila s maksimalnih 40 bodova. Samo mu je Albert hranu ocijenio s 9, dok su dame suglasne - Marijeva jela su za 10!

- Atmosfera je bila na nivou, smijeh, zezancija... - jasna je bila Romina dok je davala desetku za atmosferu. Svi su se složili te je za atmosferu Mario dobio 40 bodova.

Pripravu večere započeo je radom na desertu nazvanom 'Trostruki fileki', a nastavio glavnim jelom nazvanim 'Husni gulaš i šterc'. Šterc je zbunio većinu gostiju, a uskoro je Mario otkrio da su to krumpirovi žganci.

Foto: RTL

Marijev gulaš sastojao se od krumpira, zelja, junetine, luka, bijelog vina, lovora i cimeta. Za kraj, Mario se okrenuo pripravi predjela - 'Oblječeni jastuki'. Iza naziva skrivali su se štrukli.

- To će biti kuhani sirni štrukli - ocijenila je Mirjana.

Foto: RTL

Mariju je u pripravi stola pomogla baka, uz koju je dočekao goste. Oni su ga, pak, potpuno poštovali - stigli su retro odjeveni i oduševili se Marijevim imanjem. Uskoro su starinski automobil, baka i piće dobrodošlice oduševili goste.

- Mislim da sam ih oborio s nogu, štogod sad serviram - desetke će padati - otkrio je Mario.

Foto: RTL

Uskoro je Mario ekipi poslužio predjelo, a Romina je dobila bezglutensku verziju.

- Jako to cijenim - otkrila je ona.

- Predjelo je bilo ukusno, mekano, lijepo, klizilo je niz grlo - dodala je.

- Pripremljeni s puno ljubavi - zaključio je, pak, Albert.

Dok je pripremao glavno jelo, Mario je ekipi osmislio sitnu aktivnost za goste - koji su dobili i male nagrade.

Foto: RTL

I u glavnom jelu se Mario pobrinuo za Rominu, baš kao i za ostatak ekipe.

- Lijepo je sve aranžirao i pazio na svaki detalj - pohvalila je Romina domaćina.

- Odličan, ne pamtim otkad nisam jela takav - dodala je Anica na gulaš.

- Oduševio me izbor začina koji nije baš uobičajen - zaključio je Albert.

Foto: RTL

Osmislio je ekipi aktivnost i nakon glavnog jela, a za kraj stigao je desert, ukusna gibanica s tri punjenja. Uz desert, poslužio je i vruću tursku kavu, što je oduševilo ekipu.

- Odlično, bilo je top - komentirala je Romina. Uz divne poklone i komplimente, Mario je uspješno priveo večeru kraju!

Foto: RTL

Nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.