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RASKOŠNA PROSLAVA

Mario Mamić i Marina Jurić još su se jednom vjenčali! Ovog puta pir je bio u Crnoj Gori...

Piše Zrinka Medak Radić,
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Mario Mamić i Marina Jurić još su se jednom vjenčali! Ovog puta pir je bio u Crnoj Gori...
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Foto: instagram
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Nakon travanjskog vjenčanja u Zagrebu, par se odlučio još jednom zakleti na vječnu ljubav. Zbog izbora lokacije nagađa se da je ovog puta na vjenčanju bio i Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa

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Mario Mamić, sin bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića, i njegova izabranica Marina Jurić još su se jednom vjenčali. Svadbeno slavlje ovog se puta održalo u Crnoj Gori, a već su se u travnju vjenčali u Zagrebu. Svečanost je organizirana u luksuznom odmaralištu u Portonovi, nedaleko Herceg Novog. Fotografiju mladenke objavio je vizažist Marko Tolić.

Mladenka je nosila elegantnu čipkastu vjenčanicu s dugim velom. Na vjenčanju su bili i bivši glasnogovornik Partizana Marko Vjetrović sa suprugom Višnjom i djecom, a Višnja je na svom Instagram profilu podijelila fotografije i snimku poljupca mladenaca s ceremonije. 

Mario i Marina već su se vjenčali krajem travnja u Zagrebu, a sklapanje braka proslavili su u uskom obiteljskom krugu u poznatom zagrebačkom restoranu 'Dubravkin put'. Već tad se pisalo da par planira i veće slavlje.

Odabir lokacije otvorio je i pitanje je li među gostima bio Marijev otac, bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, koji živi u Bosni i Hercegovini. 

Foto: instagram

Podsjetimo, iza Marija Mamića dva su braka. S Monikom Kravić oženio se 2008., a u braku su bili devet godina. Nakon nje se oženio Tijom Jurčić, a 2023. godine objavili su da se razvode nakon šest godina braka.

Marina Jurić je javnosti postala poznata početkom 2022. godine, kada je preuzela vođenje HNK Šibenik. Marino Jurić, njen brat i američki biznismen primoštenskih korijena, preko tvrtke MJ International Sport je postao većinski vlasnik kluba s 51 posto dionica.

Kako on većinu vremena živi u Miamiju, vođenje klupskih poslova prepustio je sestri Marini. Tada se pisalo kako je klub nakon dolaska novih vlasnika poboljšao komunikaciju, podmirio dugove i isplatio zaostale plaće. Marina je tako postala jedna od rijetkih žena na čelu hrvatskog nogometnog kluba, nedugo nakon što je Iva Bokanović preuzela vodstvo NK Zadar.

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