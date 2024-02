Mario osvojio 36 bodova, Dunja poručila: 'Meso je bilo krvavo, za mene to nije bilo jestivo...'

Poduzetnik Mario Kostel ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru Mario je dobio 36 bodova te je trenutačno na drugom mjestu. 'Kad usporedim s Dunjinom večerom, bilo je lošije, neka jela mu nisu uspjela onako kako je zamislio. Bend na kraju je bio top', objasnio je Dinko svoju osmicu. Devet bodova domaćinu su dale Dunja i Ivana, a desetku je udijelio Zlatko.

Foto: RTL

- Meso je bilo krvavo oko kosti, za mene to nije jestivo, samo zato devet bodova - zaključila je Dunja.

Pripravu večere poduzetnik je započeo desertom kojeg je nazvao 'Crveni rubac'. Ekipa je detektirala višnje.

- Možda će biti nekakvo tijesto, trokuti - pretpostavila je Ivana. Dinko je pretpostavio da će u desertu biti višnje i keksi, a Mario ih je ukomponirao s pudingom od vanilije i šlagom. Uslijedilo je, nakon deserta, predjelo - 'Smotano šarenilo'.

Foto: RTL

- Zvuči kao roladica ili nešto omotano u buđoli - pretpostavio je Dinko. Tri vrste tortilja, sir, buđola, kulen, mortadela - sve to sastojci su predjela koje je zbunjeni Mario spravio za ekipu. 'Slatko gnijezdo' posljednje je jelo koje je Mario odlučio spraviti.

- Asocira na piletinu - pogodio je Zlatko, a Mario je uskoro predstavio i što će poslužiti za glavno jelo - pileća krilca u pivu i rezance od krumpira.

Mario se potom bacio na pripremu za dolazak gostiju. Za aperitiv je poslužio rakiju, orahovac, borovnicu i liker od drena.

Foto: RTL

- Na aperitivu je bio još malo napet, no ipak opušteniji nego jučer i prethodnih dana - komentirala je Dunja doček. Od treme su domaćinu i ruke drhtale, no uskoro se polako smirio. Mario nije do kraja bio siguran što točno poslužuje za aperitiv, no ekipa mu to i nije previše zamjerila.

- Svaki pravi domaćin mora znati što poslužuje - poručio je ipak Zlatko.

Foto: RTL

Uskoro je uslijedilo 'Smotano šarenilo'.

- Izgled predjela je bio jednostavan i lijep - komentirala je Ivana.

- Ništa komplicirano, simpatično - dodao je Zlatko. Ekipe se predjelo dojmilo, no Dinko i Zlatko kritizirali su tortilju s jajima pa su je preskočili. Za kraj predjela ipak su na njegov račun stigle pohvale.

'Slatko gnijezdo' stiglo je iduće pred ekipu. Rezanci od krumpira i pečena krilca podsjetili su Dinka na američki fast food.

Foto: RTL

- Svidjela mi se marinada na piletini - otkrio je Dinko. Krilca su se svidjela i Dunji, ali i ostatku ekipe. Uz manje zamjerke, ekipa je stigla do deserta.

'Crveni rubac' ekipa je pohvalila, a onda je Mario ekipi udijelio i prigodne poklone.

- Dao je najbolje od sebe i svaka mu čast - komentirala je Ivana atmosferu i darove koji su oduševili ekipu. Naime, osim šalice, domaćin je ljudima udijelio i niz pilećih proizvoda, a potom je za iznenađenje zasvirao i Mustač bend.

