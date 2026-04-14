Marko Grubnić iznenadio fanove: Nešto im je neobično, neki ga nisu ni prepoznali...

Marko Grubnić dao je izjavu za Hype TV kao jedan od sugovornika na temu estetskih zahvata, a mnoge je iznenadio njegov izgleda.

Naime, na fotografijama koje Grubnić objavljuje na društvenim mrežama uvijek upotrebljava razne filtere zbog kojih nerijetko izgleda kao lutka, no kamere Hype TV-a pokazale su ga u pravom svjetlu, bez uljepšavanja.

U kratkom video isječku, Grubnić, Nikolina Pišek i estetski liječnik dr. Nikola Milojević podijelili su svoja iskustva i stavove o korištenju botoksa i filera, otkrivajući što Hrvati zaista traže kada je riječ o pomlađivanju.

Grubnić u videu naglašava svoju težnju za prirodnim izgledom.

Foto: Hype TV/ Instagram

Odem kad stvarno prigusti, odnosno volim izgledati prirodno. Ne volim pretjerivati ni izgledati zamrznuto ni čudno. Ne volim da se fileri vide. Ne volim uopće filere, možemo ih odmah prekrižiti - rekao je u videu.

Međutim, očito je da voli filtere zbog kojih izgleda potpuno drugačije na fotografijama i uživo.