Splićanka Marija Maleš (22) i Zagrepčanin Mario Bunjko (25) pobijedili su u trećoj sezoni showa “Superpar” i osvojili 71.214 kuna. U vezi su 11 mjeseci, a upoznali su se putem društvenih mreža. Mario je pjesnik koji voli šah, stand up komičar i po zanimanju inženjer zaštite i sigurnosti, a Marija je studentica ekonomije koja voli jogu i vegetarijanstvo.

Što ste naučili jedno o drugom u ‘Superparu’?

Dokazali smo jedno drugom da možemo sve što odlučimo i da smo jak par. Nismo naučili ništa novo jedno o drugom, samo smo shvatili da će mnogo ljudi biti ljubomorno na nas.

Marija, rekli ste da ćete s osvojenim iznosom otići na operaciju nosa. Što ćete s preostalim iznosom?

Novci će pričekati neko pametno ulaganje. Nemamo ništa konkretno u planu. Nos dugo već planiram operirati jer mi je jako smetao kao mlađoj. Dobivala sam pogrdne komentare kao dijete i to mi je stvorilo veliku nesigurnost. Nažalost, ima mnogo ljudi i djece koji su u istoj situaciji i zato sam jako oštra prema ljudima koji vrijeđaju na osnovu fizičkog izgleda. Tužno je što ljudi koji me vrijeđaju na društvenim mrežama imaju svoju djecu i u godinama su. To je odraz našega društva.

Vaši planovi za budućnost?

Ne volimo planirati puno unaprijed. Zasad rješavamo ispite na fakultetima i posvećeni smo snimanju za društvenu mrežu TikTok. Također, otvoreni smo za neka nova snimanja i projekte.

U čemu leži ključ uspješnosti vaše veze?

Definitivno otvorena komunikacija i povjerenje. Trudimo se razumjeti jedno drugo i biti si najbolji prijatelji.

Smatrate li da će vaša pobjeda sad ohrabriti sve one koji su kraće u vezi da sudjeluju u showu?

Nadamo se da je naša pobjeda dokaz da duljina veze ne znači kvalitetu veze i da ćemo u idućim sezonama gledati mlade parove koji tek grade svoj odnos.

Od početka ste se počeli družiti s ukućanima, a onda ste osnovali i klan. Iskreno, mislite li da biste pobijedili da nije bilo klana?

Klan je nastao kao posljedica stvaranja prvog klana. Odvojili smo se od ukućana koji su se odvojili prvi od nas. Klan je više bio kao zabava i druženje, a manje kao neko osiguravanje opstanka. Nismo pobijedili zbog drugih jer nije ni bilo prilike da nas itko mora spašavati. Prolazili smo zadatke i nikad nismo bili u eliminaciji. Taj klan je više služio drugim članovima.

Nikad niste bili u eliminacijama. Je li to dijelom zato što ste kalkulirali koliko uložiti da bi neki drugi parovi, ako bi pali zadatak, bili rangirani ispod vas?

Kalkuliranje nam nije puno značilo s obzirom na to da smo po postotku riješenih izazova najbolji. Istina je da smo kalkulirali da ne budemo zadnji, ali ni najbolje kalkulacije ne bi nas spasile da nismo bili odlični u izazovima.

Smetaju li vam komentari na društvenim mrežama? Gledatelji pišu da ste proračunati...

Po društvenim mrežama ima dosta negativnih komentara, što je bilo i očekivano. Iza većine profila koji pišu takve stvari nalaze se lažni profili te nezadovoljni i isfrustrirani ljudi čije mišljenje nama ni najmanje ne znači. Dnevno dobivamo poruke podrške u privatne poruke, i to od ljudi kojima se ne da raspravljati u komentarima s ostalima jer su iznad toga. Znali smo da će nas podržavati samo pametni, uspješni ljudi, zadovoljni svojim životima.

Marija, na neke komentare ste na ‘fejsu’ odgovarali. Mislite li da su gledatelji mogli dobiti točan uvid u situaciju u kući ili je stvarnost bila puno gora/bolja po pitanju odnosa?

Komentare sam čitala iz čiste znatiželje da vidim kako narod razmišlja i ne mogu reći da sam baš razočarana jer svjesna sam da je, nažalost, većina ljudi nezadovoljna sobom i ogorčena, i to projicira na druge. Na neke komentare sam imala potrebu odgovoriti da se dodatno nasmijem na smiješne uvrede ili iznesem duboko gađenje zlobnim riječima koje ni najvećem neprijatelju ne bih uputila. Gledatelji ne mogu znati cijelu priču jer vide samo jedan sat od cijeloga dana.

Je li vas bilo strah da ćete u finalu izgubiti?

Ne. Fokusirali smo se na pobjedu i na pozitivno. Dapače, u finalu smo bili najuvjereniji u pobjedu jer smo je i zaslužili.

Mario, kad je Čang na izazovu bacanja kockica slao Lili i Ćiru korak nazad izjavili ste: ‘Mirone, uči!’. Je li vam Miron pao u očima jer vas dva puta nije poslušao te umalo vas i Mariju doveo do eliminacija?

Nije me razočarao jer je to najviše utjecalo na njega i Anamariju, tako da vjerujem da nije bilo ni namjerno. Time je najviše ugrozio sebe, a meni je bio cilj da budemo skupa u finalu.

S kime ste od ukućana ostali u kontaktu?

Čujemo se i vidimo s članovima ‘Naše male kafane’.

Kakvi su odnosi s Lili i Ćirom nakon završetka snimanja?

Ne postoji odnos s Lili i Ćirom. Sam ‘sukob’ s njima počeo je njihovom inicijativom. U showu nisu pokazali svoje pravo lice.

Je li vam žao za neke izjave koje ste rekli u showu?

Ne. Nismo uopće bili bahati.