Marko iz Ljubljane oduševio je Filipa koji mu je dao platinastu kartu: Želimo te slušati stalno...

Leskovčanin Marko Stanković osvojio je drugu platinastu kartu u 'Superstaru' zaslugom Filipa Miletića kojeg je Marko oduševio. Žiriju je izveo 'Iron Sky' Paola Nutinija te svoju autorsku pjesmu 'Gde pristaju lađe'. Marka je posebno oduševila činjenica da je Severina članica žirija.

- Poštujem sve članove žirija, a nije tajna da obožavam Severinu. Veliki sam obožavatelj odmalena i smatram je jednom od najvećih zvijezda s naših prostora - otkrio je Marko.

Foto: RTL

Marko godinama živi i radi u Ljubljani, a osim što se bavi glazbom, svira s bendom i promovira autorsku glazbu.

- Glazbenik sam već 15 godina, sve u mom životu je tome podređeno, hobiji su fitness, nogomet, to je to - otkrio je o sebi Marko.

Tijekom izvedbe, Filip je Severini i Niki prišapnuo 'rastura', a dame su se složile.

- Ubija - komentirala je kratko Severina.

Čim je izveo Nutinija, Tonči je Marka zamolio da izvede i svoju autorsku pjesmu.

- Mare, care, pa ti ubijaš majstore. Ali, ubijaš na mjestu. Pjevanje neću ni komentirati. Samo pričaš priču i mi zinemo i kažemo - daj još - komentirao je Miletić i potom Marku udijelio platinastu kartu.

Foto: RTL

Marko je u 'Superstar' stigao zbog ljubavi prema glazbi.

- Moja želja je oduvijek bila da promoviram ljubav prema glazbi, kako tuđoj, tako i svojoj. Da bi to radio što efektivnije, smatram da trebam imati veću i jaču platformu. Superstar mi se čini kao odlična emisija za promociju i upoznavanje s kvalitetnim ljudima iz glazbenog svijeta - otkrio je mladić.

- S bendom sviram sve, od Silvane do Nirvane, radimo sve vrste proslava i veselja te se trudimo promovirati ono što mi sami stvaramo - otkrio je Stanković.

Foto: RTL

Iza sebe Marko ima više autorskih pjesama, ali i suradnje s glazbenicima poput Gorana Bregovića i Sergeja Ćetkovića. Suradnje su to, kaže, za pamćenje, baš kao što je to i iskustvo pjevanja na kruzeru.

- Bilo je dosta ekipe s naših prostora i nismo se na kruzeru dijelili na Hrvate, Srbe i Slovence, nego smo svi bili naši, bila mi je to jako lijepa i vrijedna lekcija - dodao je Marko.

Velika podrška u bavljenju glazbom su mu i roditelji.

- Mišljenje roditelja se drastično promijenilo. U početku su se bojali jer je život glazbenika turbulentan, tako da su me savjetovali da to bude hobi i da nađem 'pravi' posao da budem siguran. Naravno, odrastali su u neka druga vremena i ja ih potpuno razumijem, govorili su to kako bi me zaštitili. Danas su moja najveća podrška i najveći obožavatelji - zaključio je glazbenik koji se zbog svojih roditelja tijekom pandemije koronavirusa iz Leskovca doselio u Ljubljanu. Otad je upravo idilična Ljubljana njegova baza iz koje osvaja svijet glazbe.

Prije Marka, platinastu kartu osvojio je Leon Grd iz Ivanca kojem je istu dao Tonči.