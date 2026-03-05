Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

Marko je vlasnik imuniteta u 'Survivoru': 'Ovo mi znači puno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Marko je vlasnik imuniteta u 'Survivoru': 'Ovo mi znači puno'
9
Foto: NOVA TV

Neće biti jednostavno ni malo da odlučim koga ću eliminirati. Ova mi pobjeda znači puno, jer smo praktički zbog mene izgubili u prošlom timskom izazovu, rekao je Marko

Admiral

Članovi oba tima u 'Survivoru' odradili su prvu borbu za osobni imunitet. Prije početka pojedinačnog izazova, voditelj Vlado Boban upozorio je na težinu odluke koja slijedi, poručivši: 'Ogrlica osobnog imuniteta daje veliku moć i veliku odgovornost. Ona vas štiti, ali s njom nekoga šaljete u eliminacijski duel. Ako ste pametni, možete si s njom prokrčiti put u 'Survivoru', ali napraviti i suprotno.'

EMOCIJE SU PREJAKE Prvi dani u Survivoru puni su nostalgije i kušnje: 'Hoću doma'
Prvi dani u Survivoru puni su nostalgije i kušnje: 'Hoću doma'

U žutom plemenu najuspješniji je bio Marko Lambaša.

- Neće biti jednostavno ni malo da odlučim koga ću eliminirati. Ova mi pobjeda znači puno, jer smo praktički zbog mene izgubili u prošlom timskom izazovu. Prerano mi je reći sada koga bih nominirao, ali mislim da ću se voditi time tko mi na prvu nije sjeo - rekao je.

Foto: NOVA TV

U zelenom plemenu ogrlicu je osvojio Miloš Vojnović: 'Kod nas je situacija u plemenu baš dobra i bit će mi teško odabrati jednog člana za nominaciju.'

Foto: NOVA TV

Po povratku u kamp, u žutom taboru povela se rasprava o tome koga bi Marko mogao nominirati. U svojoj izjavi bio je najskloniji dati glas Barbari, no rasplet te odluke tek će uslijediti, stoga ne propustite novu epizodu 'Survivora' u kojoj ćemo vidjeti tko će biti odabran za prvu eliminacijsku igru.

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera
POZIRALA SA SINOM

Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera

Brenin sin Viktor objavio je fotografiju s majkom, a mnogi su primijetili da ona ne nosi šminku te je obasipali komplimentima. Evo kako je Lepa Brena izgledala tijekom karijere
FOTO Od 'Golih vijesti' do vijesti da postaje baka: Evo kako se mijenjala Gianna Apostolski
POZNATA SPLIĆANKA

FOTO Od 'Golih vijesti' do vijesti da postaje baka: Evo kako se mijenjala Gianna Apostolski

Poznata Splićanka Gianna Apostolski ovih je dana podijelila sretne vijesti. Objavila je kako će postati baka malene djevojčice. Giannu smo nekoć gledali u "Golim vijestima", a lani se vratila pred kamere. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje u četvrtak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026