Marko je vlasnik imuniteta u 'Survivoru': 'Ovo mi znači puno'

Članovi oba tima u 'Survivoru' odradili su prvu borbu za osobni imunitet. Prije početka pojedinačnog izazova, voditelj Vlado Boban upozorio je na težinu odluke koja slijedi, poručivši: 'Ogrlica osobnog imuniteta daje veliku moć i veliku odgovornost. Ona vas štiti, ali s njom nekoga šaljete u eliminacijski duel. Ako ste pametni, možete si s njom prokrčiti put u 'Survivoru', ali napraviti i suprotno.'

U žutom plemenu najuspješniji je bio Marko Lambaša.

- Neće biti jednostavno ni malo da odlučim koga ću eliminirati. Ova mi pobjeda znači puno, jer smo praktički zbog mene izgubili u prošlom timskom izazovu. Prerano mi je reći sada koga bih nominirao, ali mislim da ću se voditi time tko mi na prvu nije sjeo - rekao je.

Foto: NOVA TV

U zelenom plemenu ogrlicu je osvojio Miloš Vojnović: 'Kod nas je situacija u plemenu baš dobra i bit će mi teško odabrati jednog člana za nominaciju.'

Foto: NOVA TV

Po povratku u kamp, u žutom taboru povela se rasprava o tome koga bi Marko mogao nominirati. U svojoj izjavi bio je najskloniji dati glas Barbari, no rasplet te odluke tek će uslijediti, stoga ne propustite novu epizodu 'Survivora' u kojoj ćemo vidjeti tko će biti odabran za prvu eliminacijsku igru.

Foto: NOVA TV