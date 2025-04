Marko Kutlić o odlasku iz Lijepe Naše: 'Ulica i mala sobica na kotačima dali su mi sve...'

Glazbenik Marko Kutlić oglasio se na društvenim mrežama te poručio da je prošlo već godinu dana otkako je otišao iz Hrvatske. Pozirao je bez majice ispred kombija te poručio kako je 'sasvim slučajno, na Dan planeta Zemlje' krenuo na svoj put oko nje.

- Iako sam mislio da znam gdje idem, shvatio sam da zapravo nisam imao pojma. Sve što sam bio isplanirao – ostvarilo se, ali u obliku posve drugačijem od onog koji sam zamislio kad sam polazio na put - napisao je Marko.

Dodao je kako iz sadašnje perspektive može reći kako se sve 'pretvorilo u jednu neobično zanimljivu avanturu' na kojoj je beskrajno zahvalan.

- Napokon, nakon dugo htijenja, živim ono za čim sam cijeli život žudio – i zamislite, nisam to pronašao na “svjetlećoj” pozornici, ispred televizijskih kamera ili na crvenom tepihu, tamo gdje su me moji beskrajno simpatični savjetnici godinama usmjeravali. Pronašao sam to na ulici, pred ljudima, kojima sam se otvorio kao malo dijete koje čezne za toplim zagrljajem – i nisam ostao uskraćen. Dapače, smatram da sam u ovih možda i najljepših godinu dana života dobio puno više nego što sam dao - istaknuo je Marko te dodao: 'Ulica i mala sobica na kotačima dali su mi sve ono za čim sam godinama čeznuo'.

- Mnogi su govorili i pisali o mom odlasku. Ja sam šutio. Danas je točno godinu dana od mog “odlaska” – tj. života koji sam odabrao – pa sam se eto, malo za promjenu, usudio i sam nešto reći o njemu. Bogu hvala – svima nam je darovao slobodu, pa možete birati komu ćete vjerovati: njima ili meni. Iako sam se trudio znam da nisam uvijek bio dosljedan u svojim obećanjima – ali ovim putem vam dajem svoju riječ: od sada nadalje, moju istinu možete pronaći samo i isključivo na ovom profilu i na linkovima koje ovdje podijelim, ali naravno i onda kad me sretnete negdje na ulici. Veselim se prilici da s vama podijelim neka trenutna, ali i stara i nova iskustva. Dobrodošli na moj voz! - napisao je.

Ispod objave redali su se komentari podrške glazbeniku.

- To je hrabrost, bravo - napisala mu je Zsa Zsa.

'Marko ti si jedno divno biće...uživaj u sreći koju si pronašao', 'Bravo Marko, jedan je život i treba ga živjeti po svojim pravilima, a ne tuđim', 'Bravo Marko, živi svoj život baš onako kako osjećaš. I sretan si jer možeš', još su neki od komentara.