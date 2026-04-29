Marko Kutlić za 24sata: 'Eros me pozvao u Arenu Zagreb'

Naš pjevač Marko Kutlić na društvenim mrežama se pohvalio kako je sreo Erosa Ramazzottija na njegovu koncertu u Areni Zagreb u utorak navečer, a u razgovoru za 24sata je komentirao kako su se upoznali na njegovu koncertu u pulskoj Areni još u kolovozu 2023. godine. Sve je krenulo spontano kada je Marko na Instagramu otpjevao Erosovu pjesmu “Dove c’è musica”.

- Snimio sam ga prvotno za svog oca, ali mi je video bio simpatičan pa sam ga iskoristio kao najavu nastupa na Melodijama Jadrana. U objavi sam tada napisao: “Mašemo vam Eros i ja s A1 Split-Zagreb. Snimili smo stvar za Melodije Jadrana, za nju ćete se morati još malo strpjeti, a do tad… Ti porto dove c’è musica” - priča nam pjevač. Iste večeri, dobio je obavijest da ga je slavni pjevač zapratio, no mislio je da se radi o lažnom profilu. Kada je otvorio Instagram, vidio je kako se radi o službenom profilu.

- Izmijenili smo nekoliko poruka, napisao sam mu da bih ga volio upoznati ako se ikad pruži prilika, a on me odmah pozvao na koncert u Pulu. I dalje mi je sve zvučalo kao neka šala, dok me par dana kasnije nije nazvao čovjek iz njegova tima i rekao da mu je Eros ostavio moj broj. Taj prvi susret u Puli bio je kratak, ali meni jako dragocjen. Pozdravili smo se prije koncerta, izmijenili nekoliko rečenica i tada sam mu poklonio originalnu ploču koju sam snimio u samo dvije kopije - jednu za sebe i jednu za njega. Na ploči je bila pjesma “Sami” - suradnja s Leom Deklevom - snimljena na hrvatskom i talijanskom jeziku - istaknuo je Kutlić. Nakon toga je povremeno ostao u kontaktu s talijanskim kolegom.

- Podržao me porukom i na dan mog nastupa na Dori, što mi je stvarno puno značilo. Početkom ove godine zamolio sam ga smijem li na svom YouTube kanalu objaviti koncertnu verziju njegove pjesme “Dove c’è musica”, koju sam s bendom izveo u Tvornici Kulture. Pristao je bez problema, a kasnije mi je napisao i da je to jako lijepa verzija mene i mog benda - otkrio je Kutlić. Erosu je spomenuo da bi ga volio doći pozdraviti kada bude u Zagrebu.

- Na dan koncerta ponovo mi se javio čovjek iz njegova tima i pozvao me da dođem prije nastupa. Susret je bio baš onakav kakav je i Eros - opušten, topao, jednostavan i pun smijeha. To je možda ono što me kod njega najviše fascinira: unatoč svemu što je postigao, djeluje kao čovjek koji je ostao normalan, prisutan i svoj - ispričao nam je pjevač. Koncert Erosa Ramazzottija u Areni Zagreb ga je oduševio.

- Koncert u Areni Zagreb me oduševio. Gledao sam ga i u pulskoj Areni, gdje je bio fantastičan, ali ovaj zagrebački koncert me baš “izuo iz cipela”. Sve je bilo na svjetskoj razini - koncept, scenografija, bend, energija, dinamika koncerta, a posebno Erosova kondicija i prisutnost na pozornici. Čovjek u šestom desetljeću ima više energije od mnogih u dvadesetima. To nije samo koncert, to je ozbiljna lekcija iz glazbe, profesionalnosti i dugovječnosti. Najdraži dio mi je bio trenutak kad shvatiš da ne gledaš samo izvođača koji pjeva hitove, nego nekoga tko stvarno živi svaku pjesmu. A njegov bend, odnosno orkestar, zvuči maestralno. Baš sam puno dobio od tog koncerta — i kao slušatelj i kao glazbenik - zaključio je Kutlić, koji bi rado s njim surađivao u bilo kojoj varijanti.

- Mislim da bih i kao promatrač na njegovoj turneji u tjedan dana naučio više nego iz puno knjiga i teorije. Naravno, najljepše bi mi bilo jednom zapjevati s njim uživo, bilo na njegovom ili mom koncertu. Posebno bih volio da to bude “Dove c’è musica”, jer je ta pjesma za mene puno više od pjesme. Ona me vodila i izvukla kroz jedan težak period života. Ona je moja himna koju si pustim svako jutro. A ako bi se ikad dogodila prilika da snimimo nešto zajedno, to bi za mene bilo ostvarenje jednog velikog sna. Ali i samo to što sam ga upoznao i što je podržao moj rad već mi je ogroman vjetar u leđa - kaže Marko Kutlić. Ramazzotti mu je jedan od najvećih pjevačkih i performerskih uzora.

- Kod njega mi je posebno fascinantno to što ima prepoznatljiv glas, emociju i karakter - ne pokušava biti netko drugi. A to je danas možda i najteže: ostati svoj - priča nam pjevač. Erosova glazba na Marka je utjecala još od njegovih formativnih godina.

- Neke njegove pjesme slušao sam u fazama kad sam se tražio, kad sam rastao, kad sam prolazio kroz lijepe i teške stvari. Na neki način, njegova glazba bila je uz mene kroz različita razdoblja života. Mislim da me Eros najviše naučio tome da pjesma mora imati srce. Možeš imati produkciju, bend, veliki refren, sve, ali ako nema istine u glasu i u priči, ljudi to neće osjetiti - smatra Kutlić. Za kraj kaže kako inspiraciju najviše traži u životu i onome što mu se dogodi.

- Ali kad govorimo o glazbi i melodiji, Talijani su posebna kategorija. Talijanski je jedan od najmelodičnijih jezika na svijetu. Ima nešto u toj kombinaciji jezika, emocije i melodije što jako prirodno ide prema srcu. Zato me talijanska glazba često inspirira ne toliko da bih je kopirao, nego da me podsjeti koliko pjesma može biti jednostavna, emotivna i velika u isto vrijeme - zaključio je.