Zagrebački glazbenik govori o novoj pjesmi, obitelji, sportu, vjeri i avanturama koje su obilježile dva desetljeća između prvog i drugog ‘Srca vatrenog’
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Marko Lasić Nered: Srce vatreno promijenilo mi je život! Pjesma je bila kruna višegodišnjeg rada
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Nakon 20 godina ovih je dana stiglo i 'Srce vatreno 2'! Marko Lasić Nered (47) predstavio je nastavak jedne od najpoznatijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, a dok prve reakcije publike pristižu, najvažnije su mu one koje dolaze iz vlastita doma. Ako se njegovim kćerima Klari i Korini sviđa pjesma, a sin Karlo to potvrdi, zna da su napravili dobar posao.
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