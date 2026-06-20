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Marko Lasić Nered: Srce vatreno promijenilo mi je život! Pjesma je bila kruna višegodišnjeg rada

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 9 min
Marko Lasić Nered: Srce vatreno promijenilo mi je život! Pjesma je bila kruna višegodišnjeg rada
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zagrebački glazbenik govori o novoj pjesmi, obitelji, sportu, vjeri i avanturama koje su obilježile dva desetljeća između prvog i drugog ‘Srca vatrenog’

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Nakon 20 godina ovih je dana stiglo i 'Srce vatreno 2'! Marko Lasić Nered (47) predstavio je nastavak jedne od najpoznatijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, a dok prve reakcije publike pristižu, najvažnije su mu one koje dolaze iz vlastita doma. Ako se njegovim kćerima Klari i Korini sviđa pjesma, a sin Karlo to potvrdi, zna da su napravili dobar posao.

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