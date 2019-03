Marko prekinuo s Rasemom pa završio s 'Ljubinom' Ljubicom

Nakon što je Rasema otkrila da je prekinula s Markom Skelinom i da još uvijek boluje za njim, on je za RTL potvrdio da su prekinuli nakon snimanja zadnje epizode, da je on završio s Ljubinom Ljubicom te im je objasnio svoju stranu priče.

Foto: RTL

- Ljubica je spavala kod mene dok smo išli na Plitvice, zbližili smo se i kasnije završili skupa. Ja sam prekinuo s Rasemom jer je ona htjela ono što joj ja ne mogu dati, ne mogu se zaručiti s nekim nakon mjesec, dva veze - rekao je Skelin za RTL.

Foto: rtl

- Sa svojom pokojnom suprugom sam bio u vezi godinu dana prije nego što sam se zaručio - dodao je Skelin.

Na pitanje je li sad u vezi s Ljubicom, Marko odgovara: 'Nisam. Ja sam bio s njom iskren od A do Ž, rekao sam joj kakav sam i što očekujem od partnerice, a to je iskrenost. No, onda sam shvatio da mi je lagala. Ne bih o tome što mi je lagala', rekao je Marko te dodao: 'Ja sam je volio i poštivao, ali ona nije bila iskrena i nije bilo smisla da nastavimo dalje. Sad smo prijatelji, isto kao što sam prijatelj s Rasemom i svima ostalima', kaže farmer.

[video: 1204022 / Najbolje izjave iz emisije 'Ljubav je na selu']

- Na snimanju zadnje emisije su se dogodile neke stvari, nešto ružno i Marko i ja smo se razišli svatko na svoju stranu i nismo se više vidjeli. Ne bih pričala ništa loše o čovjeku u kojeg sam bila zaljubljena, ja još uvijek bolujem za njim - rekla je Rasema za RTL.