Markova mama pitala cure koja je nevina: 'One su moderne..'

Vrlo se lako ovdje izgubiti, impresioniran sam, rekao je Igor koji je prvo veliko druženje s curama zamislio na Sljemenu. Kandidatkinje su se morale same moraju popeti do vrha gdje ih je on dočekao s roditeljima.

Foto: Nova TV

No, čini se kako nisu sve djevojke sklone planinarenju. Uz najbolju volju da dođe do vrha, Renati je, kako je rekla, pozlilo te se vratila i na vrh dovezla s taksijem, što se nikako nije svidjelo Igorovim roditeljima, a još manje kada je na ručak stigla, prema riječima majke Marice – neprikladno odjevena. Uslijedile su kritike s majčine strane, no Renata se nije dala.

- Ni moja tetka, ni moj otac ni moja obitelj mi ne govore kako da se oblačim, pa ne možete ni vi - istaknula je Renata mami Marici, dok je Igor šuteći promatrao svađu.

Foto: Nova TV

- Izraz moga lica tijekom govora moje majke prema Renati je govorio sve. Ne da mi je bilo neugodno, nego mi je bilo vrlo bed. Da se sad toliko obukla pogrešno da se drami, ne, ali to je moja mama, neka se upozna s njom odmah u startu, bez glume neke. Renata, kada je vidjela Josipu i da ju je moja mama špotala, mogla je zbrojiti dva i dva i ne se tako obući - objasnio je Igor.

- Takva snaha mi baš ni ne treba. Nije se ponašala kako treba, malo je provocirala, ja sam pokazala da to tako ne ide i tu smo stali. Po godinama bi ju prije dala suprugu nego sinu - zaključila je Marica.

Foto: Nova TV

- I tata je rekao da mora šutjeti. Svi šute, a ja ne moram. Bit će samo gore i gore. Ja neću ostat nikome dužna, pa neću ni Igorovoj mami - napomenula je Renata. Nakon izleta na Sljeme, Igor je iskoristio priliku kako bi neko vrijeme proveo sam s Hanny te ju je odveo na Gornji grad kako bi ju impresionirao zagrebačkom panoramom po noći.

- Tu mi je bio tako sladunjav, nisam ga zamišljala da je takav - komentirala je Hanny, a Igoru se svidjela njegova povezanost s kandidatkinjom.

- Privlačno kod Hanny je ono što imamo zajedničko, to su motori, vrsta glazbe, motorijade kojima se jedno i drugo posvećujemo. Imamo tih nekih bitnijih točaka koje nas povezuju - ispričao je Igor.

Foto: Nova TV

Adnan i majka Merima dogovorili su se s djevojkama naći u centru Zagreba na kavi, no djevojke su kasnile više od sat vremena na dogovoreni sastanak, što je jako razljutilo Adnanovu majku.

- One su tu definitivno neodgovorne kao i ti - istaknula je Merima i zaključila da je njezin sin 'živi papučar'. Nakon što su djevojke konačno stigle, Merima je odmah odabrala svoje tri miljenice i naredila im da moraju sjediti pored nje. Razgovor je tekao u ugodnom tonu, no ne i za Adnana kojemu je zbog pitanja natjecateljice Marije Nine postalo neugodno te je na kratko otišao sam prošetati, ali se i vratio sa zanimljivom idejom – odlaskom na paintball.

Foto: Nova TV

- Majka je htjela rat i imala je veliki jezik, e pa sad će ga dobiti - rekao je Adnan. Dolaskom u šumu, ekipa se raspodijelila u dva tima, odnosno jedan tim su činile tri miljenice i Merima, a ostale djevojke svrstane su u Adnanov tim.

Ja nisam mamin favorit, ali ja sam to i očekivala, htjela sam biti u Adnanovom timu zato što hoću njoj napakostiti - istaknula je Lea, a Maria Nina je odustala od igre kazavši kako ona nije sportski tip.

- Ne mogu shvatiti da djevojci od 20 i nešto godina to nije izazov - bila je zbunjena mama Merima koju je ideja o paintballu oduševila. Nakon vrlo žestoke borbe, njezin tim je odnio pobjedu.

Foto: Nova TV

- Pogodila me Adnanova majka, to nisam očekivala, mislila sam da ću ja nju skinuti, ali ništa od toga - rekla je Lea. Ekipa je dan odučila završiti izlaskom. Došavši u noćni klub, Tamaru je počelo kopkati zašto ju Adnan ne zamjećuje.

Svi su primijetili kako divno izgledam, ali Adnan ništa. Ja ne znam kuda taj čovjek gleda - požalila se kandidatkinja. Dok je na početku rasla sumnja, tokom večeri, sve je bilo jasno – Adnan je gledao samo u Teu, koja ga se poprilično dojmila.

Foto: Nova TV

- Tea je cura koja se ogromnim koracima ističe od drugih - rekao je Adnan, a njihovo izdvajanje od ekipe, nije se svidjelo ostalim djevojkama. Obzirom da se Elvis bavi klaunoterapijom, djevojkama je postavio izazov u kojemu je želio doznati koja djevojka se najbolje snalazi u nepoznatim okolnostima.

- Elvis voli testirati ljude, na taj način upoznaje osobu, vidi kako se snalazi u iznenadnoj situaciji - rekla je mama Elanoris. Sve djevojke su tako imale svoj mali klaunovski nastup, a iako je Doris, kako kaže, iskoristila situaciju te poljubila Elvisa, kao klaun najviše mu se svidjela Tihana te ju je nagradio odlaskom u adrenalinski park.

Foto: Nova TV

- Mislim da smo Tihana i ja dosta slični i da smo se našli u tim ludim stvarima i mislim da se dobro slažemo i da se poklapamo - napomenuo je Elvis, a čini se kako se i s Tihanine strane rađaju emocije.

- Nakon cijelog ovoga dana, ove avanture, jednostavno mislim da smo se Elvis i ja dodatno povezali, dečko je genijalan, sličan je dosta meni, karakterno smo više divlji oboje, ovo je bio šlag na torti - ispričala je Tihana.

Foto: Nova TV

Dok je Marko bio na tržnici gdje je kupovao namirnice za piknik s djevojkama, baš kako mu je

mama Ana savjetovala, ona se našla s djevojkama. U iščekivanju Marka s doručkom, mama je kratko porazgovarala s djevojkama, a nije se ustručavala ni postaviti im delikatna pitanja, pa ju je tako, između ostaloga, zanimalo i što misle o odnosima prije braka.

Foto: Nova TV

- Ja sam formulirala drugačije pitanje, ja sam pitala neka se javi ona koja je nevina. To su moderne

cure, tu nema tabua - rekla je mama Marku na što se on složio da nije ni sumnjao u drugačije odgovore. Stigavši u park, Marko je rasprostro deku na travu i zajedno s djevojkama i majkom Anom započeo priču uz doručak.

- Ovakve stvari su delicija. Ako žele biti high class, moraju to i probati, konzumirati, a ne samo pričati okolo i perlitati se u štiklicama, suknjicama u nekim klubićima, a papaju paštetu doma - objasnio je Marko oduševljen svojim doručkom s carpacciom. Tijekom piknika, mama Ana je primijetila da je djevojka Ivana jako sramežljiva te je pozvala Marka sa strane rekavši mu da bi najbolje bilo da se izdvoji sam s

njom i na miru porazgovara, što je Marko i učinio.

Foto: Nova TV

- Nisam uopće ljubomorna što nisam nasamo s Markom, mislim da će biti situacije i za takvo nešto. Sve sam saznala što sam trebala, za sada sam zadovoljna - komentirala je Nives njihovo izdvajanje. Čini se kako je šetnja nasamo godila Ivani.

- Za mene je čovjek koji ima karijeru i koji se može brinuti za mene. Mislim da mogu pratiti takvog čovjeka i ne plaši me to. Marko definitivno nije prestar za mene jer smatram da godine nisu bitne. Marko mi je jako zanimljiv i zanimljive su mi njegove priče - ispričala je Ivana, dok je Marko rekao da je on dosta ekstrovertna osoba te kako bi mu takva osoba poput Ivane bila jako teška. Nakon što su se vratili, majka ga je pitala kako je bilo.

- Sigurno cura može nešto od mene naučiti - rekao je Marko majci. Na što je Marko točno mislio te hoće li Ivani pomoći ova šetnja da se više oslobodi u komunikaciji, ne propustite doznati.