Marku pohvalili stajling, nosio je Chanel torbicu od 26.000 kn

Marko često dobije brojne pohvale na račun svog izgleda, a ovog puta je u centru pažnje bila njegova Chanel torbica. I dok su ga neki ispitivali gdje ju je kupio, bilo je i onih koji su je 'žicali'

<p>Modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (38) uživao je ovo ljeto u moru, bazenima i suncu, ali s obzirom da je ljeto i službeno gotovo te je započela jesen, i on je morao prestati s objavljivanjem ljetnih fotki. Na svom profilu na Instagramu je objavio fotografiju ususret listopadu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko izradio 50 kombinacija za dame u showu TLPZ</strong></p><p>- Volim reći da je jesen vrijeme za kožne krpice. Pozdrav, listopade - napisao je stilist. U crnoj kožnoj Burberry jakni i Nick Fouquet šeširu s uzorkom oduševio je svoje pratitelje, ali njima je pogled ipak bježao na plavu Chanel torbicu. Žene nisu prestajale u komentarima pisati koliko im se svidjela i kako je žele imati. Na službenoj stranici Chanela takvi modeli torbica koštaju oko 26 tisuća kuna. </p><p>Jedna od mentorica u showu 'Ples sa zvijezdama' u kojem je sudjelovao i Marko, <strong>Paula Jeričević</strong> (26), našalila se kako joj je ubrzo rođendan i Grubića poštedjela razmišljanja o poklonu. </p><p>- Rođendan mi je 10.11. i volim plave torbe. Hvala - napisala je. I pohvale na općenito Markov modni izričaj nisu nedostajale. Hvale ga i za stajlinge <strong>Maje Šuput </strong>(41), <strong>Indire Levak</strong> (47) i<strong> Nives Celzijus </strong>(38) u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. </p><p>- Puno prije samog snimanja sam u glavi, ali i na papiru odredio stilske smjernice kojima želim ići u ovom projektu. Sve tri dame sam stilski odvojio i zacrtao im modne uloge. Neskromno mogu reći da sam već na prvom radnom sastanku s produkcijom svoje ideje vezane za vizualne identitete naših dama odlično prezentirao i ljudi koji rade na projektu su ih odmah 'blagoslovili'. Otprilike moj plan je ovakav: Maju koju smo inače navikli gledati u šljaštećim i izazovnim kreacijama, ovaj put sam odlučio 'smiriti' s obzirom na to da je sada u ulozi voditeljice, nikako nisam želio da svojim odjevnim kombinacijama 'otme show', mada iznenađenja i, siguran sam, oduševljenja, neće nedostajati kada je njezin novi look u pitanju - kaže i nastavlja:</p><p>- Iako će Maja biti nešto decentnija, to nikako neće biti slučaj s Indirom. Nju sam zamislio kao dugokosu, ha ha ha, hvala Bogu pa Nova TV ima najbolju produkciju i sektor make-upa na čelu s genijalnom i kreativnom Martinom Novaković, pa su sve moje želje bez problema bile uslišene. A Indirina odjeća će pratiti ustvari njezin temperament i činjenicu da je ona ipak pjevačica, dakle u njezinu slučaju nikako neće nedostajati šljokica, perja i ostalih efektnih detalja. A Nives će vas sigurno sve, ali zaista sve ostaviti bez daha, o njezinom stajlingu će se puno pričati pa ovom prilikom ja ne želim pričati, samo najavljujem da se pripremite svi na Nives kakvu još nikada niste vidjeli, u pozitivnom, modnom smislu... - ispričao je Marko za 24sata prije nekoliko dana. </p><p> </p><p> </p>