Marta i Šimun prepuštaju se jedno drugome: Evo što vas u ponedjeljak očekuje u serijama

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Proširuje se rascjep između Šimuna i Olge. Traži od Šimuna da se odseli, no teško se miri s prekidom. Marta i Karlo se konačno prepuštaju jedno drugom, no ona ipak ima dvojbe.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana i Manuel se opet vjenčaju. Catalina želi palaču u Cádizu, ali Cruz joj je ne želi prepustiti. Teresino i Verino istraživanje tajne sobe dobije drastičan obrat.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:45

Ozlem i Eren svađaju se i međusobno prijete tužbom za skrbništvo nad Tuğçe. Eren i Pars ne znaju što učiniti s Metinom. Ceylin je odvedena u bolnicu, a Metin piše oproštajno pismo. Yakuz je pušten iz pritvora, što uznemiri Metina i Merdara.

Foto: PROMO

Cacau

HRT1 12:25

Simone pokaže zaručnički prsten Lalá i kaže da bi voljela da Justino umre prije rastave. Također, kaže da se barun do Rio Vermelho vratio i želi se oženiti njome.

Foto: promo