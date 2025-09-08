Marta i Šimun prepuštaju se jedno drugome: Evo što vas u ponedjeljak očekuje u serijama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', 'Cacau'...
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Proširuje se rascjep između Šimuna i Olge. Traži od Šimuna da se odseli, no teško se miri s prekidom. Marta i Karlo se konačno prepuštaju jedno drugom, no ona ipak ima dvojbe.
La Promesa
HRT 1 13:20
Jana i Manuel se opet vjenčaju. Catalina želi palaču u Cádizu, ali Cruz joj je ne želi prepustiti. Teresino i Verino istraživanje tajne sobe dobije drastičan obrat.
Obiteljske tajne
RTL 00:45
Ozlem i Eren svađaju se i međusobno prijete tužbom za skrbništvo nad Tuğçe. Eren i Pars ne znaju što učiniti s Metinom. Ceylin je odvedena u bolnicu, a Metin piše oproštajno pismo. Yakuz je pušten iz pritvora, što uznemiri Metina i Merdara.
Cacau
HRT1 12:25
Simone pokaže zaručnički prsten Lalá i kaže da bi voljela da Justino umre prije rastave. Također, kaže da se barun do Rio Vermelho vratio i želi se oženiti njome.
