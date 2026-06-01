Martin Kosovec o životu, ljubavi i karijeri: 'I izvan pozornice volim biti okružen glazbom'

Martin Kosovec posljednjih se godina prometnuo u jedno od najzanimljivijih novih imena domaće glazbene scene. Nakon pobjede u showu "The Voice Hrvatska", mladi pjevač nastavio je nizati uspjehe, a publiku je osvojio snažnim interpretacijama, emotivnim izvedbama i prepoznatljivim vokalom. Nedavno je predstavio novi singl i spot "Mjesec na dlanu", baladu koja već na prvo slušanje osvaja atmosferom i emocijom te je već dva tjedna u samom vrhu domaće top liste HR Top 100.

U razgovoru za 24sata Martin je otkrio što mu je bilo najljepše nakon pobjede u The Voiceu, kako doživljava uspjeh novog singla, s kojim autorima najradije surađuje te kakve odnose njeguje s kolegama na domaćoj glazbenoj sceni. Govorio je i o privatnom životu, interesima izvan glazbe te planovima za budućnost, otkrivajući što ga danas najviše motivira u karijeri koja je u stalnom usponu.

Ističe kako mu je nakon The Voicea bilo najljepše pripremati se za prvi samostalni koncert na Malom Lošinju, dok mu je najteže bilo usklađivanje poslovnih obaveza koje su se pojavile sa školom, obzirom da je baš u to vrijeme imao maturu. Na slijepoj audiciji otpjevao je "My Way" te je odmah ostavio snažan dojam. Komentirao je što mu je onda bilo najvažnije.

- Tada mi je samo bilo bitno da otpjevam pjesmu najbolje što mogu. Ostalo sam prepustio trenutku u kojem sam dao sve od sebe - priča nam Martin. Tijekom natjecanja je bio u timu Dina Jelusića, a kasnije kod Vanne. Otkrio je što je od svakoga od njih naučio.

- Od Vanne sam čuo dragocjena iskustva o funkcioniranju domaće glazbene scene i generalno o životu pjevača, a od Dineka sam dosta slušao o međunarodnim aspektima glazbene scene, što je vrlo interesantno za čuti iz prve ruke - kaže Kosovec te dodaje je li ostao u kontaktu s kolegama iz showa.

- Vidimo se tu i tamo, zasad nemamo zajedničkih suradnji, ali nikad se ne zna. Za bilo kakvu dobru suradnju bitno je da se dogodi dobra pjesma - iskren je pjevač. Martina Kosovca često uspoređuju s Massimom, Ivom Robićem te čak Frankom Sinatrom. Otkrio je kako doživljava te usporedbe te jesu li mu one pritisak.

- Ne doživljavam ih kao pritisak uopće, dapače, doživljavam ih kao čast i kao kompliment. Vjerujem da je svakom mladom izvođaču čast kad ga se usporedi s takvim velikanima - ispričao nam je. Njegov novi singl "Mjesec na dlanu" vrlo je emotivan i intiman. Kosove je komentirao koliko mu je važno da se osobno pronađe u pjesmi koju izvodi.

- Važan mi je osobni doprinos i izričaj, ali važno je i to da taj izričaj odgovara estetici pjesme koju izvodim - istaknuo je. Pjevač je dosad surađivao s autorima poput Vanne, Predraga Martinjaka, Marije Mirković, Bebe Balašević, Ante Pecotića a otkrio nam je s kime mu je dosad bilo najinspirativnije raditi i zašto.

- Uživao sam surađivati sa svakim od navedenih autora. S Makicom (Marija Mirković op.a.) se vidim često, češće sam s njom u interakciji pa se tako dogodila i pjesma "Mjesec na dlanu" koju je napisala baš za mene, inspirirana mojim nastupom u klubu Sax. Beba mi ima tu neku spisateljsku auru koju osjetim svaki put kad sam s njom. Vanna će uvijek ostati moja mentorica čiji mi savjeti uvijek dobro dođu, a nadam se da će biti inspirirana napisati još koju pjesmu za mene. S Antom i Pegijem sam manje u kontaktu, ali sam sretan da su i oni htjeli nešto za mene napisati - naglasio je Kosovec. Dodao je i ima li neku pjesmu koju je dosad objavio, a koja mu je posebno prirasla srcu.

- "Maštarija" je ipak moj prvijenac i dan danas ju najradije izvodim, ali mogu reći da mi je "Mjesec na dlanu" zasjela u srce - komentira nam Martin. Ispričao je kako privatno sluša sve žanrove, no kod kuće gotovo nikada ne pjeva, iako stalno sluša glazbu. Za Kosovca pjevanje ide uz društvo. Ispričao nam je i kako izgleda njegov idealan dan dok se ne bavi glazbom.

- Svaki dan je drugačiji. I izvan pozornice volim biti okružen glazbom, a opuštanje mi vrlo dobro ide uz neki fizički posao - ističe pjevač. Otkrio je i koliko mu je važna privatnost sada kada ga ljudi prepoznaju na ulici.

- Ne izlazim puno na javna mjesta pa nemam doživljaj da sam izgubio normalan život, ali me ne smeta ako me netko zaustavi, pozdravi, poželi se slikati s mnom, dapače, motivira me da radim dalje - komentirao nam je.

- Što se ljubavi tiče tu sam dosta emocionalno suzdržan, ako tako mogu reći. Teško se zaljubljujem - iskren je Martin. Za kraj nam je otkrio i što bi za njega značilo da je uspio, kada pogleda nekoliko godina unaprijed.

- Snimanje novih pjesma me jako raduje, nadam se za dvije godine imati za sebe barem dva albuma i svakako želim imati dosta koncerata. Koncerti vesele svakog izvođača jer se tamo događa neka posebna razmjena emocija koja ulazi u srce, dušu, pod kožu - zaključio je Martin Kosovec.