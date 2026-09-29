Martin Kosovec otpjevao je hit Zrinka Tutića: 'Ima lijepu boju glasa, ideja mi se baš dopala!'

"Zatvorite pendžere", emotivna tamburaška pjesma s kojom je Martin Kosovec nastupio na festivalu Zlatne žice Slavonije i osvojio nagrade i publike i žirija te "Rekla je" - suradnja u koju se Martin hrabro i ravnopravno upustio sa 4 renomirana tenora vrlo su brzo našle put do top ljestvica, a nesumnjivo će ih pratiti i najnovija - "Doris". Martin je u dvadesetak dana sa tri različita glazbena izričaja pokazao raskoš kojom pleše između specifičnih glazbenih formi te na ovaj način potvrđuje naslov koji još uvijek nosi kao pobjednik showa "The Voice" i pokazuje da je vokal kakav se dugo nije pojavio na našoj sceni. Martin svoj put gradi izuzetno pažljivo, bez žurbe i jasno je da tim stavom već sada ostavlja neizbrisive tragove za sobom.



Ova tri singla kao i sve što je Martin objavljivao u zadnje dvije godine pokazuju da je riječ o vokalu koji će obilježiti glazbenu scenu jer ga od same pojave na The Voice-u često tituliraju kao jednog od rijetkih koji podsjećaju na neponovljive doajene hrvatske glazbene scene kao što su Oliver, Massimo, Vice Vukov, Ivo Robić... Postoje pjesme koje pripadaju vremenu u kojem su nastale, a postoje i one koje vrijeme samo dodatno oplemeni.

Jedna od takvih pjesama svakako je „Doris“, bezvremenska skladba Zrinka Tutića koja više od četiri desetljeća nakon nastanka dobiva novo poglavlje. U svojoj interpretaciji donosi je Martin Kosovec, jedan od najprepoznatljivijih mladih vokala hrvatske glazbene scene, dajući pjesmi novo ruho, ali čuvajući njezinu emociju, jednostavnost i autorski rukopis. „Doris“ je mnogo više od još jedne pjesme iz bogatog kataloga Zrinka Tutića. Nastala je 1981.godine, a Tutić potpisuje i glazbu i tekst, dok je originalni aranžman napisao Mato Došen. Pjesma je iste godine predstavljena na Zagrebačkom festivalu i tijekom desetljeća ostala jedan od prepoznatljivih bisera Tutićeva opusa. Novi aranžman potpisuje Dragan Brnas Fudo, a na ovoj divnoj interpretaciji Martin je ponovo surađivao sa Jadrankom Krištof, stalnom članicom Martinovog tima, a koja je također i Zrinkova dugogodišnja suradnica.



- Pošto sam ja čuo momka i ranije kako pjeva, ima jednu lijepu boju glasa i nekako se doima „vintage“ tipom meni se ideja dopala i sad kad sam čuo, na koncu i master, mi odgovara. Nadam se da će mu pomoći u njegovoj karijeri - poručio je Zrinko Tutić Martinu i njegovom timu.

Iza naslova pjesme krije se i priča koja pjesmi daje sasvim posebnu intimnu dimenziju. Premda se zbog imena godinama moglo pomisliti kako je skladba povezana s Doris Dragović, Tutić je svojedobno otkrio da je pjesmu napisao za svoju suprugu Karmen nakon što je 1981. rodila njihova sina. Tražeći ime koje će odgovarati melodiji i stihovima, pronašao ga je sasvim slučajno tijekom boravka na moru, kada je upoznao trogodišnju djevojčicu Doris. Ime je ostalo, a iz osobnog trenutka nastala je pjesma koja je nadživjela okolnosti svojega nastanka i postala dio hrvatske glazbene baštine. Martin već dvije godine sa svojim suradnicima (Jadranka Krištof, Lidija Samardžija, Dragan Brnas Fudo) pažljivo izabire pjesme kako autorske tako i pjesme u kojima pokušava pokazati svoj raskošni talent. Tako je došlo i do izbora pjesme Doris.

Upravo tu nježnost, neposrednost i pomalo bezvremensku romantičnost danas preuzima Martin Kosovec. Njegova interpretacija ne pokušava izbrisati trag originala niti pjesmu pod svaku cijenu prilagoditi suvremenim trendovima. Umjesto toga, „Doris“ dobiva novu mladost kroz glas izvođača kojemu su velike melodije i pjesme nekih drugih vremena od samog početka karijere bile prirodan glazbeni prostor.

Foto: Sara

- Pjesma ‘Doris’ našla se na našem popisu želja još početkom prošle godine. Vrlo je rado pjevam na koncertima, a izveo sam je i na retrospektivnoj večeri Zagrebačkog festivala, pa mi je posebno drago što je sada došlo vrijeme i za njezinu objavu. Bio sam jako sretan kada mi je Jadranka rekla da je Zrinko dao zeleno svjetlo za ovu obradu. Nakon njegove izuzetno sugestivne interpretacije nije jednostavno pjesmi dati vlastiti pečat, a pritom sačuvati sve ono zbog čega je toliko posebna. Zato mi je mnogo značilo čuti da mu se naša verzija sviđa. Pjesme koje obrađujemo biramo vrlo pažljivo – tražimo one u kojima mogu donijeti nešto svoje, a istodobno sačuvati ono zbog čega ih publika voli desetljećima. Slušam reakcije publike i mogu s velikom zahvalnošću reći da se ljudima sviđaju moje interpretacije pjesama koje su pjevali neponovljivi velikani poput Olivera i Massima. Reakcije na dosadašnje interpretacije pokazuju nam da smo na dobrom putu. ‘Doris’ mi je dala još jedan poticaj da nastavim tim smjerom i da, uz autorske pjesme pisane za mene, njegujem i velike pjesme hrvatske glazbene baštine. Mislim da upravo u tom spoju pronalazimo nešto što publika prepoznaje i prihvaća – rekao je Martin.

Foto: Sara

Nova „Doris“ zato nije zamišljena kao zamjena za original. Ona je svojevrsni naklon pjesmi, njezinu autoru i vremenu u kojem je dobra melodija bila središte svega. Istodobno, Martinov glas daje joj drukčiju perspektivu, onu mladića koji pjesmu napisanu desetljećima prije njegova rođenja može otpjevati tako da njezina emocija ponovno zvuči neposredno i sadašnje.

U tome se možda krije i najveća vrijednost ovoga glazbenog susreta. Između Zrinka Tutića i Martina Kosovca nalaze se desetljeća hrvatske popularne glazbe, promjene trendova, produkcije, načina slušanja i generacija publike. No dobra pjesma taj vremenski razmak može poništiti u nekoliko taktova. „Doris“ upravo to i čini.