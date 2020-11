Martina iz 'Ljubavi na selu' je rođendan slavila s Ines Petrić: 'Ona se voli družiti sa starijima'

<p><strong>Ines Petrić </strong>(46), koja se proslavila brojnim pojavljivanjem u showu 'Ljubav je na selu', nije pronašla 'onog pravog' u realityju, ali je stekla brojna nova prijateljstva. S nekim kandidatkinjama druži se i nakon showa, a među njezinim novim prijateljicama je i <strong>Martina Serdar </strong>(22), koja se osim u 'Ljubavi na selu' borila i za muškarca u 'Ženim sina'. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Ines Petrić</b></p><p>Martina je ovih dana proslavila 22. rođendan, a među uzvanicama je bila i Ines, koja se fotografijama sa slavlja pohvalila na društvenim mrežama. Tulum je bio u jednom restoranu u Zagrebu. </p><p>- Na rođendanu mu je bilo super - rekla je Ines za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3922474/martina-iz-ljubav-je-na-selu-slavila-rodjendan-s-ines-petric-martina-se-voli-druziti-sa-starijima-jer-smo-mi-dosta-toga-prosli-u-zivotu/?utm_source=ljns&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR1oDjVRqWUXBDJZj9dFaa9p6oC98geUgCjJx3TOLY9wWlGUUIutaEqB6bE" target="_blank">RTL.hr</a> pa objasnila kako je došlo do toga da se ona i Martina druže:</p><p>- Martina i ja smo bliske jer se ona voli družiti sa starijima. Dosta smo mi toga prošli u životu i nećemo tako lako prevariti jer smo izgrađeni kao osobe. Martina za mene ima samo hvale i pohvale, odlična sam joj kao osoba, mogu se našaliti, mogu biti ozbiljna, što se Martini svidjelo i pozvala me na slavlje svog rođendana - rekla je Ines. </p><p>Nije joj bilo ni na pameti odbiti poziv na rođendan.</p><p>- Stava sam da poziv ne odbijam ako me na vrijeme obavijestiš. Martini sam zahvalna na pozivu te sam počašćena na nivou. Stvarno je bilo prekrasno i taj trenutak ću dugo pamtiti - kaže Petrić. </p><p>Na slavlje je bila pozvana i<strong> Bahra Zahirović</strong> (55), ali je otišla iz Hrvatske zbog poslovnih razloga. Radit će u tvornici kockica Lego.</p><p>- Trebala je doći i Bahra, ali je otputovala u Prag, a Paulina je odgodila dolazak jer je bolesna - kaže Ines. </p>